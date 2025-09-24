Dünyanın konuştuğu görüşme! Meloni'nin Şara'ya bakışları gündem oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 80. oturumu ABD'nin New York kentinde devam ediyor. Birçok lider ikili temaslarda bulunurken, Suriye Cumhurbaşkanı Şara da temaslarını sürdürüyor. Şara, İtalyan Başbakan Giorgia Meloni ile New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

MELONI İLE ŞARA BİR ARAYA GELDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

MELONI'NIN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Görüşmede en dikkat çeken kare ise Meloni'nin Şara'ya bakışları oldu.

Görüntüler sosyal medyada defalarca kez beğenilip paylaşıldı.