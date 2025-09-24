HABER

Dünyanın konuştuğu görüşme! Meloni'nin Şara'ya bakışları gündem oldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD'de düzenlenen BMGK'nın 80. oturumunda görüştü. İki lider arasındaki görüşmeye İtalyan lider Meloni'nin Şara'ya bakışları damga vurdu. İşte o görüntü!

Doğukan Akbayır

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 80. oturumu ABD'nin New York kentinde devam ediyor. Birçok lider ikili temaslarda bulunurken, Suriye Cumhurbaşkanı Şara da temaslarını sürdürüyor. Şara, İtalyan Başbakan Giorgia Meloni ile New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Dünyanın konuştuğu görüşme! Meloni nin Şara ya bakışları gündem oldu 1

MELONI İLE ŞARA BİR ARAYA GELDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

Dünyanın konuştuğu görüşme! Meloni nin Şara ya bakışları gündem oldu 2

MELONI'NIN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Görüşmede en dikkat çeken kare ise Meloni'nin Şara'ya bakışları oldu.

Görüntüler sosyal medyada defalarca kez beğenilip paylaşıldı.

