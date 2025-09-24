HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ankara'daki operasyon sonrası Mansur Yavaş'tan kritik karar! Tüm gözler 14.00'te

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Belediye'den yapılan açıklamada Yavaş'ın saat 14.00'te yapacağı konuşmada iddialara ve sürece ilişkin detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

Ankara'daki operasyon sonrası Mansur Yavaş'tan kritik karar! Tüm gözler 14.00'te
Devrim Karadağ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamaları gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde 13 şüpheli gözaltına alındı.

"Kamu zararı" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya belediyeden jet hızında yanıt gelirken, CHP'den Mansur Yavaş'a tam destek gelmişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN BASIN TOPLANTISI KARARI

Gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Ankara daki operasyon sonrası Mansur Yavaş tan kritik karar! Tüm gözler 14.00 te 1

Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısında hem "kamu zararı" iddialarına yanıt vermesi hem de operasyonun perde arkasına dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Ankara daki operasyon sonrası Mansur Yavaş tan kritik karar! Tüm gözler 14.00 te 2

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen sene düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında harcanan paralarla ilgili iddialar gündem olmuş, bunun üzerine Mansur Yavaş, 11 Kasım 2024'te belediyenin tüm konser etkinliklerinin ücretlerini ve ihalelerini açıklayarak, iddialara yanıt vermişti.

İlginizi Çekebilir

Ankara'daki konser soruşturmasında 3 tanınmış isim de gözaltında

Ankara'daki konser soruşturmasında 3 tanınmış isim de gözaltında

 Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?

Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?

 ABB'ye konser soruşturması! Gözaltılar var

ABB'ye konser soruşturması! Gözaltılar var
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmalarıDenizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmaları
Van’da otomobil yangınıVan’da otomobil yangını
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara soruşturma
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.