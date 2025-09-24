Ankara'daki operasyon sonrası Mansur Yavaş'tan kritik karar! Tüm gözler 14.00'te

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamaları gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde 13 şüpheli gözaltına alındı.

"Kamu zararı" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya belediyeden jet hızında yanıt gelirken, CHP'den Mansur Yavaş'a tam destek gelmişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN BASIN TOPLANTISI KARARI

Gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısında hem "kamu zararı" iddialarına yanıt vermesi hem de operasyonun perde arkasına dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen sene düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında harcanan paralarla ilgili iddialar gündem olmuş, bunun üzerine Mansur Yavaş, 11 Kasım 2024'te belediyenin tüm konser etkinliklerinin ücretlerini ve ihalelerini açıklayarak, iddialara yanıt vermişti.