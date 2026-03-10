ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere'ye ulaştı

İngiliz basını, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Fairford Üssü'ne indiğini duyurdu. Bu uçakların, 6 Mart Cuma akşamı üsse gelen bir ‘B-1 Lancer’ bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki ‘B-1’ uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı ifade edildi.

Gloucestershire ve Wiltshire sınırındaki RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı vurgulandı.

Üssün, ‘B-1’, ‘B-52’ ve ‘B-2’ gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu da aktarıldı.

İNGİLTERE, ABD'YE İNGİLİZ ÜSLERİNİ KULLANMA İZNİ VERDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başlangıçta ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik yürüttüğü saldırılarda İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş ve bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılığına yol açmıştı.

Başbakan Starmer, daha sonra yayımladığı video mesajda, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.

Starmer ayrıca, ABD'nin İngiliz üslerini İran'ın füze sistemlerini "kaynağında imha etmek" ve "belirli ve sınırlı savunma amacıyla" kullanacağını ifade etmişti.

İngiltere'nin, ABD'ye, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile RAF Fairford Üssü'nün kullanımına izin verdiği belirtilmişti.

