Kesintisiz uyku için uygulamanız gereken 4 adım

Uykunun hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Karadağ, kaliteli uykunun gün içindeki enerji seviyesini yükselttiğini, üretkenliği artırdığını ve duygusal dengeyi güçlendirdiğini belirtti. Uykunun sadece süresinin değil, kesintisiz ve derin olmasının da önemli olduğunu vurgulayan Karadağ, yetişkin bireylerin her gece ortalama 7 ila 9 saat kesintisiz uyuması gerektiğini dile getirdi.

Karadağ, sağlıklı uykunun üç temel unsurdan oluştuğunu belirterek bu unsurların süre, süreklilik ve derinlik olduğunu ifade etti. Uykunun bölünmeden devam etmesi ve derin uyku evrelerinin tamamlanmasının vücudun kendini yenilemesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

'UYKU APNESİ CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ OLUŞTURABİLİR'

Uyku bozuklukları arasında en sık görülen sorunlardan birinin uyku apnesi olduğuna dikkat çeken Karadağ, bu rahatsızlığın yalnızca horlamadan ibaret olmadığını belirtti. Gece boyunca nefesin kısa süreli durmasıyla karakterize edilen uyku apnesinin kalp hastalıkları, diyabet ve obezite riskini artırabildiğini ifade eden Karadağ, aynı zamanda gün içinde dikkat azalmasına neden olarak trafik ve iş kazalarına da zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Dünya genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 10 ila 15’inin uyku apnesinden etkilendiğini belirten Karadağ, tedavi edilmeyen vakalarda kandaki oksijen seviyesinin düştüğünü ve kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Bunun da hipertansiyon, kalp hastalıkları ve ani kalp durması gibi ciddi risklere yol açabileceğini vurguladı.

Uyku apnesinin yalnızca sağlık değil, trafik güvenliği açısından da önemli bir konu olduğunu belirten Karadağ, Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre uyku apnesi bulunan sürücülerin tedavi olmadan araç kullanmasının mümkün olmadığını hatırlattı. Özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan bireylerin herhangi bir şikayetleri olmasa bile uyku testi yaptırmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

YETERSİZ UYKU BAĞIŞIKLIĞI DA ETKİLİYOR

Araştırmalara göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 35’inin yeterli uyku alamadığını belirten Karadağ, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini, enfeksiyonlara karşı direnci azaltabileceğini ve dikkat ile konsantrasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Ayrıca birçok iş ve trafik kazasının temelinde de yetersiz uykunun bulunduğunu dile getirdi.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN ÖNERİLER

Sağlıklı bir uyku düzeni için günlük alışkanlıkların büyük önem taşıdığını belirten Karadağ, her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Uyumadan en az bir saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının bırakılması gerektiğini vurgulayan Karadağ, akşam saatlerinde kafein tüketiminden kaçınılmasını ve yatak odasının karanlık, sessiz ve serin bir ortamda olmasının uyku kalitesini artıracağını belirtti.