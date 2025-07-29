CHP'nin kararı merak ediliyordu! Özel Özel rest çekti: "Orada biz varsak değil, yoksak korksun herkes"

Son dakika haberi: Siyasette öne çıkan gündem maddelerinden biri, TBMM'de 'terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili kurulacak komisyon. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı. CHP'nin komisyona katılıp katılmama kararı merak ediliyordu. "CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyondan korksun herkes" diyen Özgür Özel, komisyonda bulunma şartlarını açıkladı.

“HİÇBİR ŞEY İYİYE GİTMEDİĞİ GİBİ YANGIN SÖNDÜRME İŞİ DE İYİYE GİTMİYOR”

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan kesitler şu şekilde:

İktidarların son döneminde felaket felaket üstüne geliyor. Bir şey var ki bu kadar kötü her şey. Dünyadaki en yüksek gıda enflasyonu olan ülke Türkiye, adını bilmediğiniz Afrika ülkelerinden daha kötü durumda. Ukrayna’yla Rusya savaşıyor, Türkiye’de faizler iki ülkeden de fazla. Nasıl yönetiyorlarsa, hiçbir şey iyiye gitmediği gibi yangın yönetimi, yangın söndürme işi de iyiye gitmiyor. Ormanlar yandığı gibi onlarca canımızı kaybediyoruz, olacak iş değil.

“BAKAN YARDIMCILARI BİLE TARİFELİ UÇMUYOR AMA YANGINA YETERLİ MÜDAHALE YAPILAMIYOR”

Envanter meselesinde Sayın Erdoğan ağzını açmasa iyi olur. Envanterinde 14 lüks uçak var. Türkiye’de bakan yardımcıları bile tarifeli uçmuyor, ayakları yere basmıyor ama yangın olduğunda yeterli müdahale yapılamıyor. Mevcut filo zayıf. Hepimiz THK’ye destek oluyorduk, Türkiye’nin yüzakı bir kurumdu. 7-8 yıldır kayyum var THK’de, seçim yaptırmıyorlar. Neden? Başına bir tane AK Partili oturtabilmek için. O THK yangınla mücadelede yok şu an maalesef. Bu konuda milleti de arkamıza alarak büyük bir seferberliğe ihtiyaç var.

Her yerde yangın olur ama bu kadar çok uzun süren, müdahale edilemeyen... Bunlar hala nasıl insan içine çıkıyor, merak ediyorum.

"ÇOĞUNLUK KARAR ALIRSA ÇÖZÜM KOMİSYONUNDA OLURUZ"

Komisyonla ilgili tavrımız ilk günden beri net: Bu iş Meclis eliyle yürütülmeli. Komisyon ya eşit temsille oluşturulmalı, değilse mutlaka nitelikli çoğunlukla karar alınmalı. Meclis Başkanının istediği rakamlardan gördüğünüz üzere eşitlik yok. O zaman nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu işin içinde olalım.

"CHP'NİN OLDUĞU DEĞİL, OLMADIĞI KOMİSYONDAN KORKULSUN"