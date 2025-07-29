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Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul'da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi 'pes' dedirtti

Türkiye'nin dört bir yanından adeta ciğerlerimizi yakan orman yangını haberleri gelirken İstanbul'da yaşanan pişkinlik infial yarattı. Gece saatlerinde Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yangının çıkış anı görüntülendi, 22 yaşındaki A.A. yakalandı. Gencin ifadesi "Böyle eğlence olmaz olsun!" dedirtti.

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul'da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi 'pes' dedirtti

Eskişehir, Antalya, Bursa, Karabük, Kahramanmaraş ve daha birçok il... Türkiye bu yaz da orman yangınlarında büyük kayıp aldı. Yangınların kimi düşüncesizlikten, kimi kasıtlı olarak kimi ise hava koşullarına bağlı olarak çıkıyor. Yeni yangınların önüne geçilmeye çalışılırken dün gece İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın korkuttu.

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi pes dedirtti 1

ORMANLIK ALANA İŞARET FİŞEĞİ ATILDI

Yangın, saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle birlikte ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi.

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi pes dedirtti 2

200 METRE ALAN ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar görürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi pes dedirtti 3

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işaret fişeği olduğu öğrenilen yanıcı maddenin ağaçlık alana düştüğü, ardından orman yangınının başladığı görülüyor.

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi pes dedirtti 4

EĞLENMEK İÇİN ATMIŞ

Polis ekipleri, yangına neden olan işaret fişeğinin atıldığı evi tespit etti. Eve giden ekipler, işaret fişeğini atan 22 yaşındaki A.A.'yı gözaltına aldı.

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi pes dedirtti 5

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, eğlence amacıyla işaret fişeğini attığını, ormanda çıkan yangının ardından itfaiyeye haber verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi pes dedirtti 6

İSTANBUL’DA PATLAYICI SATIŞI YASAKLANDI

Türkiye genelinde artan orman yangınları sonrasında İstanbul'da önemli bir karar alındı. İstanbul’da patlayıcı satışı yasaklandı. Yangın tedbirleri kapsamında 28 Ekim’e kadar geçerli olacak.

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi pes dedirtti 7

Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi pes dedirtti 8

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz orman yangını
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