Böyle eğlence olmaz olsun! İstanbul'da orman yangınının başladığı an kamerada: Kıskıvrak yakalandı, ifadesi 'pes' dedirtti

Eskişehir, Antalya, Bursa, Karabük, Kahramanmaraş ve daha birçok il... Türkiye bu yaz da orman yangınlarında büyük kayıp aldı. Yangınların kimi düşüncesizlikten, kimi kasıtlı olarak kimi ise hava koşullarına bağlı olarak çıkıyor. Yeni yangınların önüne geçilmeye çalışılırken dün gece İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın korkuttu.

ORMANLIK ALANA İŞARET FİŞEĞİ ATILDI

Yangın, saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle birlikte ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi.

200 METRE ALAN ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar görürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işaret fişeği olduğu öğrenilen yanıcı maddenin ağaçlık alana düştüğü, ardından orman yangınının başladığı görülüyor.

EĞLENMEK İÇİN ATMIŞ

Polis ekipleri, yangına neden olan işaret fişeğinin atıldığı evi tespit etti. Eve giden ekipler, işaret fişeğini atan 22 yaşındaki A.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, eğlence amacıyla işaret fişeğini attığını, ormanda çıkan yangının ardından itfaiyeye haber verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA PATLAYICI SATIŞI YASAKLANDI

Türkiye genelinde artan orman yangınları sonrasında İstanbul'da önemli bir karar alındı. İstanbul’da patlayıcı satışı yasaklandı. Yangın tedbirleri kapsamında 28 Ekim’e kadar geçerli olacak.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır