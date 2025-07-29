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İstanbul’da patlayıcı satışı yasaklandı! Havai fişek, meşale gibi yanıcı maddeler bu tarihe kadar satılamayacak

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı bir genelge yayınladı. İstanbul’da patlayıcı satışı yasaklandı. Yangın tedbirleri kapsamında 28 Ekim’e kadar geçerli olacak.

İstanbul’da patlayıcı satışı yasaklandı! Havai fişek, meşale gibi yanıcı maddeler bu tarihe kadar satılamayacak

Türkiye genelinde artan orman yangınları sonrasında İstanbul'da dikkat çeken bir karar alındı. İstanbul’da patlayıcı satışı yasaklandı. Yangın tedbirleri kapsamında 28 Ekim’e kadar geçerli olacak.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, il genelinde havai fişek, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışını 28 Ekim'e kadar yasakladı.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı bir genelge yayınladı.

Genelge kapsamında, 28 Ekim tarihine kadar il genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği gibi yanıcı ve patlayıcı madde satışı yasaklandı.

Genelgede, "İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul orman yangını
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