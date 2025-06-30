CHP'nin 'Kurultay Davası'nda kritik gün! Olası ihtimaller neler? Son söz kimin olacak? İşte tüm senaryolar

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava bugün görülecek. Mahkemenin, hukukçuları bölen ‘mutlak butlan’ tartışmasında noktayı koyması bekleniyor.

CHP’nin uzun süredir tartışılan kurultay davasında gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülecek duruşmaya çevrildi. CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle farklı mahkemelerde açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde birleştirilmişti.

BUGÜN KARAR ÇIKABİLİR

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki duruşmada CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na yönelik ihtiyati tedbir talebini reddederek, 30 Haziran’daki (bugün) duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceğine işaret etmişti. Bu durum, bugünkü duruşmada karar çıkabileceği yorumlarını beraberinde getirirken, dava dilekçesinde, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin zorunlu olduğu iddiaları yer almıştı.

HUKUKÇULAR DA MUTLAK BUTLAN KARARINI TARTIŞIYOR

Bugün görülecek davada mahkemenin ‘mutlak butlan’ kavramı uygulayıp uygulamayacağı ise belirsiz. Mutlak butlanın tartışılmasının asıl nedeni ise mahkemenin iptal kararı vermesi hâlinde CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisinin otomatik biçimde yönetime dönmeleri, Özel ve mevcut PM’nin ise görevini kaybedecek olması. Mutlak butlan tartışmaları hukukçuları da bölmüş durumda. Kimi hukukçular “CHP’de Kılıçdaroğlu’nun seçildiği kurultayda delegelerin iradeleri sakatlandı. Mutlak butlan bu nedenle uygulanabilir. Mahkeme, mutlak butlan iddiasını yerinde görürse kurultayı iptal ederek, tedbir kararı verebilir ve bu durumda Kılıçdaroğlu ile ekibi, karar kesinleşmeden göreve gelebilir” derken, bazı hukukçular ise kurultaylara ilişkin son sözü Yüksek Seçim Kurulunun söyleyeceğine dikkat çekiyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI VERİRLİRSE...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkiminin bugünkü duruşmada ceza davasındaki yargılamayı bekletici neden olarak değerlendirebileceğine dikkat çeken hukukçular, mahkeme mutlak butlan kararı vermesi durumunda son sözü Çankaya İlçe Seçim Kurulunun söyleyeceğini savunuyor. Bu durumda, Kurul, 30 gün içinde yeniden seçime götürmeye yönelik geçici bir yönetim oluşturabilir. Ancak parti delege yapısında değişikliğe gidilmeden mevcut delegelerle yeni bir seçimli kurultay yaptığı için (21. Olağanüstü Kurultay), Kurul, yeni bir seçime gerek de görmeyebilir. Mutlak butlan uygulanarak iptal kararı verilse dahi, bu kararın istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçerek kesinleşmesi gerektiğine de işaret ediliyor.

CEZA DAVASI BEKLENEBİLİR

CHP hukukçuları ise ceza davası bitene kadar hukuk davasının bekletilmesi gerektiğini savunuyor. Ceza davasının hukuk davasındaki yargılamayı etkilemese de mahkemenin ceza davasına işaret ederek bekleme kararı alabileceği belirtiliyor.

Hukukçuların yanı sıra önceki gün, AK Parti’nin YSK’daki temsilcisi Recep Özel de “YSK’nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bütün sistem allak bullak olur. Çok çok yanlış olur. Siyasi partilerin davalarında, kongrelerinde yok hükmünde kabul edilmesi görülmüş şey değil. O kongrelerin seçimle ilgili kısımlarında karar verme süreçlerini, itiraz süreçlerini, mazbatanın verilmesi gibi konuları belirleyen seçim kurullarıdır, en son da YSK’dır. Bunların kararlarını ortadan kaldıracak bir karar olamaz. Anayasaya göre YSK yetkilidir” demişti.