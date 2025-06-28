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CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

CHP’nin kurultay davasında 30 Haziran Pazartesi günü karar çıkması beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrı gündemi bir anda değiştirdi. Mutlak butlan kararının tartışıldığı şu günlerde ise Prof. Dr. Ersan Şen’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Şen devam eden süreci değerlendirirken 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na dikkat çekti. İşte detaylar…

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?
Taner Şahin

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, 30 Haziran’da karar çıkması beklene CHP’nin ‘Kurultay’ davası ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şen açıklamasında “Siyasi partilerle ilgili esasları düzenleyen 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi, siyasi partilerde seçimlerin nasıl yapılacağını ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Siyasi partilerde yapılan seçimler ile Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerinin mevzuatı birbirine karıştırılmamalıdır” uyarısında bulundu.

Ersan Şen kurultay davası ile ilgili tartışmalar hakkında yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi partinin seçimli kurultayında alınan kararlara itiraz ve sonuçları ile ilgili uygulanacak hükümler, Siyasi Partiler Kanunu m.21/10-11’de öngörülmüştür. Siyasi Partiler Kanunu’nun, siyasi partiler yönünden özel kanun niteliği taşıdığı izahtan varestedir. Ancak m.21’de yer alan itirazın; seçim sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin olduğu, bu itirazın ve süresinin hazirun cetvelinin hukuka aykırı hazırlanması gibi seçimin şekli işlemlerini kapsadığı görülmektedir.

İradeye fesat karıştırılması, iptal, yokluk ve mutlak butlanla ilgili daha önce yaptığımız açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, siyasi partilerin seçimlerinde başka bir kanunun uygulanıp uygulanamayacağı meselesine gelince;

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4721 SAYILI KANUNA DİKKAT ÇEKTİ

Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olmayan hükümlerinin siyasi partiler hakkında da uygulanacağına dair Siyasi Partiler Kanunu m.121’in atfı ile gündeme gelen ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun derneklerle ilgili maddelerinden birisi olan “c. Kararın iptali” başlıklı 83. maddenin; siyasi partilerde yapılan seçimlere iradeye fesat karıştırılması, iptal, yoklukla veya mutlak butlanla hükümsüz sayılma hallerini kapsadığı sonucuna varılmalıdır.

Dolayısıyla; iradeye fesat karıştırma ve bunun sonuçları ile ilgili hükümler Siyasi Partiler Kanunu’nda yer almadığından, bu konuda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerinin tatbiki yoluna gidilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP dava kurultay Prof. Dr. Ersan Şen
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