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CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Davaya asliye ceza mahkemesi bakacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28'inci kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112'nci maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı.

CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Davaya asliye ceza mahkemesi bakacak
Ufuk Dağ

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Anahtar Kelimeler:
CHP
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