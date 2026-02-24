HABER

CHP'nin kurultay davasıyla İBB davasının birleştirilme talebi reddedildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’na dönük ceza davasının, İBB davası ile birleştirilmesine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi muvafakat vermedi. Dava 1 Nisan’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

Ufuk Dağ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP kurultay ceza davası için birleştirme talebini reddetti. Dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

ARA KARAR VERİLMİŞTİ

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin, "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada dün ara karar verilmişti.

MAHKEME ONAY VERMEDİ

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul’da 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sordu. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul’daki İBB'ye yönelik yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle onay vermedi.

Davaya, 1 Nisan'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

