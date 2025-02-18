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  4. CHP'nin ön seçim formundaki detayı Fatih Portakal açıkladı! 'Onun için hazırlanmış bir form'

CHP'nin ön seçim formundaki detayı Fatih Portakal açıkladı! 'Onun için hazırlanmış bir form'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2025 21:36
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CHP'de 23 Mart 2025'te ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Adayın belirlenmesi için 20 vekil ismini ve kim olduğunu yazacak form dolduracak. 20 vekilin aday göstermesi gerekiyor. Formdaki detay dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin ön seçim formundaki detayı sunucu Fatih Portakal açıkladı. Bu detay Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ipucu veriyor. İşte detaylar...

CHP'nin ön seçim formundaki detayı Fatih Portakal açıkladı! 'Onun için hazırlanmış bir form'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim gündemi devam ediyor. CHP ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. 20 vekilin aday göstermesi gerekiyor. Vekillerden, 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na...' diyerek bir form doldurması bekleniyor.

Vekiller, aday göstermek istedikleri ismi hazırlanan forma yazıyor ve imzalıyor.

FORMDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Formda dikkat çeken bir detayı Fatih Portakal açıkladı. Formun sonunda "....'nun Cumhurbaşkanı aday adayı olarak ön seçime katılmasını öneriyoruz" diye bir cümle var.

"EKREM İMAMOĞLU İÇİN HAZIRLANMIŞ"

'....'nun bölümüne bakıldığına 'Mansur Yavaş'un uyum sağlamıyor. Tanju Özcan'nun da uyum sağlamıyor. Sunucu Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu için hazırlanmış bir form olduğunu canlı yayında söyledi.

FFGF

"Buna parti içi demokrasi deniliyor" diyen Portakal, birkaç aday çıkarsa daha iyi olacağını da ifade etti.

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seçim CHP forma
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