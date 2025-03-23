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CHP’nin ön seçiminde 99 yaşındaki Cemal Özel torunuyla birlikte sandığa gitti: “Böyle bir şey görmedim, dış devletler bize gülüyor"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 12:27
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Zonguldak'ta, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde Cemal Özel (99), kızı ve torunuyla gelerek oy kullandı. Özel, “Oy biraz geç kaldı. Ben 99 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Çok ayıp bir şey. İmamoğlu‘nu desteklemek için geldik” dedi.

CHP’nin ön seçiminde 99 yaşındaki Cemal Özel torunuyla birlikte sandığa gitti: “Böyle bir şey görmedim, dış devletler bize gülüyor"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde Zonguldak’ta da sandıklar kuruldu. Kent merkezinde Belediye Sinema Salonu’nda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri 08.00 itibarıyla başladı. Parti üyeleri ve dayanışma için gelenler, mahalle mahalle ayrılan sandıklarda oy kullandı.

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Cemal Özel de kızı ve torunuyla sinema salonuna oy kullanmak için geldi. CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Özel’in neredeyse partiyle yaşıt olduğunu söyleyerek oy kuyruğunda öncelik tanınması için yardımcı oldu.

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Özel, listeye imza attıktan sonra oyunu kullandı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de Özel'in elini öperek bir süre sohbet etti.

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"BU OLAYLARA GÜLÜYORLAR"

İmamoğlu‘nu desteklemek için geldiğini söyleyen Cemal Özel, “Oy kullandım. Oy biraz geç kaldı. Ben 99 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Çok ayıp bir şey. Dış devletler gülüyorlar bize. Bu olaylara gülüyorlar” dedi.

(DHA)

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