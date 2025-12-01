CHP'nin PM ve YDK üyeleri belli oldu! Özgür Özel'in listesi onay aldı

Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla devam eden CHP Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. PM için 145, YDK için de 31 ismin başvurduğu seçimlerde, 1385 delege 125 sandıkta oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 1 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Saat 19.45 itibariyle sona eren oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açıldı.
Oyların tasnifi ve sayımının ardından resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Oylama sonucunda 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi.
Özgür Özel’in, Parti Meclisi seçimi için sunduğu anahtar listesinde mevcut Parti Meclisi’ndeki 49 ismin yeri korurken, listede 31 yeni isim yer aldı. Özgür Özel'in listesi firesiz onay aldı.
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Bilim Kültür Sanat Platformu için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 1011 ile anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz aldı. Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde en yüksek oyu 972 ile Aliye Timisi Ersever aldı.
Parti Meclisi için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 1022 ile eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu aldı, vergi uzmanı Ozan Bingöl 1007, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek 1006, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer 1002, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 1002 ve Yankı Bağcıoğlu 1000 oy alarak Parti Meclisi'ne girdi.
İşte o liste:
SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
BARIŞ ÖVGÜN
TURGAY ÖZCAN
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
TUĞÇE HİLAL ÖZKAN
ENGİN ÖZKOÇ
UYGAR PARÇAL
EVRİM RIZVANOĞLU
SELİN SAYEK BÖKE
BARAN SEYHAN
POLAT ŞAROĞLU
BİHLUN TAMAYLIGİL
NAMIK TAN
MAHMUT TANAL
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
GAMZE TAŞCIER
CANAN TAŞER
MELİSA UĞRAŞ
MEHMET SALİH UZUN
PINAR UZUN OKAKIN
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
OZAN VARAL
MEHMET NECATİ YAĞCI
DENİZ YAVUZYILMAZ
EMRE YILMAZ
DENİZ YÜCEL
MAHİR YÜKSEL
GÖKAN ZEYBEK
ERHAN ADEM
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
CAVİT ARI
EDNAN ARSLAN
BAKİ AYDÖNER
ENSAR AYTEKİN
YANKI BAĞCIOĞLU
MURAT BAKAN
SANİYE BARUT
OZAN BİNGÖL
BURHANETTİN BULUT
İLHAN CİHANER
SERCAN ÇIĞGIN
M.GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
CANSEL ÇİFTÇİ
NİHAT DAĞ
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
BEDİRHAN BERK DOĞRU
ZEYNEL EMRE
HİKMET ERBİLGİN
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ASİYE ERGÜL
ALİ ABBAS ERTÜRK
ALİ GÖKÇEK
GÖKÇE GÖKÇEN
KÜBRA GÖKDEMİR
VOLKAN MEMDUH GÜLTEKİN
ELİF LEYLA GÜMÜŞ
NAZAN GÜNEYSU
OZAN IŞIK
UĞURCAN İRAK
ÖZGÜR KARABAT
ULAŞ KARASU
YALÇIN KARATEPE
ECEVİT KELEŞ
SEVGİ KILIÇ
BERK KILIÇ
SİNEM KIRÇİÇEK
ÖNDER KURNAZ
BURCU MAZICIOĞLU
AYLİN NAZLIAKA
ÖZEL'İN YDK LİSTESİ
Özel'in YDK listesi ise şu şekilde:
TURAN TAŞKIN ÖZER
YASEMİN REÇBER
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
AYÇA AKPEK ŞENAY
ERBİL AYDINLIK
SÜLEYMAN BÜLBÜL
OĞUZHAN CENAN
ALİYE COŞAR
DENİZ ÇAKIR
AYSEMİN GÜLMEZ
REMZİ KAZMAZ
ERDOĞAN KILIÇ
MESUT KIRŞANLI
ALİ NARİN
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için 151, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için 37 aday başvuru yaptı.