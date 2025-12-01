CHP'nin PM ve YDK üyeleri belli oldu! Özgür Özel'in listesi onay aldı

Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla devam eden CHP Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. PM için 145, YDK için de 31 ismin başvurduğu seçimlerde, 1385 delege 125 sandıkta oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 1 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Saat 19.45 itibariyle sona eren oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açıldı.

Oyların tasnifi ve sayımının ardından resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Oylama sonucunda 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi.

ÖZDÜR ÖZEL'İN LİSTESİ ONAY ALDI

Özgür Özel’in, Parti Meclisi seçimi için sunduğu anahtar listesinde mevcut Parti Meclisi’ndeki 49 ismin yeri korurken, listede 31 yeni isim yer aldı. Özgür Özel'in listesi firesiz onay aldı.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Bilim Kültür Sanat Platformu için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 1011 ile anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz aldı. Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde en yüksek oyu 972 ile Aliye Timisi Ersever aldı.

Parti Meclisi için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 1022 ile eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu aldı, vergi uzmanı Ozan Bingöl 1007, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek 1006, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer 1002, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 1002 ve Yankı Bağcıoğlu 1000 oy alarak Parti Meclisi'ne girdi.

İşte o liste:

SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ

BARIŞ ÖVGÜN

TURGAY ÖZCAN

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

TUĞÇE HİLAL ÖZKAN

ENGİN ÖZKOÇ

UYGAR PARÇAL

EVRİM RIZVANOĞLU

SELİN SAYEK BÖKE

BARAN SEYHAN

POLAT ŞAROĞLU

BİHLUN TAMAYLIGİL

NAMIK TAN

MAHMUT TANAL

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

GAMZE TAŞCIER

CANAN TAŞER

MELİSA UĞRAŞ

MEHMET SALİH UZUN

PINAR UZUN OKAKIN

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

OZAN VARAL

MEHMET NECATİ YAĞCI

DENİZ YAVUZYILMAZ

EMRE YILMAZ

DENİZ YÜCEL

MAHİR YÜKSEL

GÖKAN ZEYBEK

ERHAN ADEM

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

CAVİT ARI

EDNAN ARSLAN

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

YANKI BAĞCIOĞLU

MURAT BAKAN

SANİYE BARUT

OZAN BİNGÖL

BURHANETTİN BULUT

İLHAN CİHANER

SERCAN ÇIĞGIN

M.GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

CANSEL ÇİFTÇİ

NİHAT DAĞ

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

BEDİRHAN BERK DOĞRU

ZEYNEL EMRE

HİKMET ERBİLGİN

BAHATTİN BAHADIR ERDEM

ASİYE ERGÜL

ALİ ABBAS ERTÜRK

ALİ GÖKÇEK

GÖKÇE GÖKÇEN

KÜBRA GÖKDEMİR

VOLKAN MEMDUH GÜLTEKİN

ELİF LEYLA GÜMÜŞ

NAZAN GÜNEYSU

OZAN IŞIK

UĞURCAN İRAK

ÖZGÜR KARABAT

ULAŞ KARASU

YALÇIN KARATEPE

ECEVİT KELEŞ

SEVGİ KILIÇ

BERK KILIÇ

SİNEM KIRÇİÇEK

ÖNDER KURNAZ

BURCU MAZICIOĞLU

AYLİN NAZLIAKA

ÖZEL'İN YDK LİSTESİ

Özel'in YDK listesi ise şu şekilde:

TURAN TAŞKIN ÖZER

YASEMİN REÇBER

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

AYÇA AKPEK ŞENAY

ERBİL AYDINLIK

SÜLEYMAN BÜLBÜL

OĞUZHAN CENAN

ALİYE COŞAR

DENİZ ÇAKIR

AYSEMİN GÜLMEZ

REMZİ KAZMAZ

ERDOĞAN KILIÇ

MESUT KIRŞANLI

ALİ NARİN

PM İÇİN 151 ADAY BAŞVURMUŞTU

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için 151, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için 37 aday başvuru yaptı.