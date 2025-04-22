CHP'nin Yozgat mitingi çok konuşulmuştu! Gazeteci Ferhat Murat'tan tartışma yaratacak 'traktör' iddiası... "Bir gün önce gidip kiralamışlar"

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, tutuklu olmasına rağmen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

CHP, İmamoğlu için başlattığı mitinglerin ikincisini Yozgat'ta gerçekleştirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yozgat'ta yüzde 2,13 oy alan CHP'nin mitingine yüksek bir katılım gerçekleşti.

CHP'NİN YOZGAT MİTİNGİYLE İLGİLİ TARTIŞMA YARATACAK 'TRAKTÖR' İDDİASI

Özel miting alanına traktörler gelirken, oluşturulan uzun traktör konvoyu da dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin Yozgat mitingi uzun süre konuşulurken, gazeteci Ferhat Murat tartışma yaratacak bir iddiaya yer verdi.

"SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ekol TV canlı yayınına katılan Murat, konvoydaki bazı traktörlerin kiralık olduğunu öne sürdü. Murat şu ifadelere yer verdi:

"Yozgat dediğiniz şehir milliyetçi duyguları çok ağır basan vatanına milletine devletine bağlılığı çok üst düzey olan bir şehirdir. Bunun 'gerici Yozgat' 'yobaz yozgat' şeklinde nitelendirilmesi Yozgat halkına yapılmaması gereken büyük bir saygısızlık olarak görülmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum.

"KONVOYDA YER ALAN BAZI TRAKTÖRLER TERTEMİZ"

Adnan Beker bölgeye gitmiş demiştim. Konvoyda yer alan bazı traktörler tertemiz. Tarlaya gidenler bilir, tarlaya girmiş tarladan çıkıp mitinge gelmiş çiftçi traktörlerinin üzerine ne kadar su vurursanız vurun özellikle lastiklerindeki çamuru çok kolay sökemezsiniz.

"BAZI GALERİLERDEN TRAKTÖR KİRALAMALARI YAPMIŞLAR"

Yozgat Sorgun'da CHP'den önce giden isimler bazı galerilerden traktör kiralamaları da yapmışlar. Onlar lastiklerinin temizliğinden çok rahatlıkla anlaşılabilen traktörler olarak karşımıza çıkıyor.

"BU ORİJİNAL KAMPANYA MI ORGANİK KAMPANYA MI?"

Burada şu var. Bu bir orijinal kampanya mı organik kampanya mı? Avrupa'da traktörle çiftçilerin benzer bir eylemini hatırlıyoruz. Kopyalama olduğu çok net şekilde belli.

İkincisi CHP Yozgat mitinginden sonra bir afiş hazırlamış. Özgür Özel ve yanında çiftçiler var. Orada da bir kopyalama var. Mao'nun afişini kopyalamış"

SEVİNÇ, AFİŞİN CHP'YE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Şaban Sevinç ise araya girerek o afişin CHP'ye ait olmadığını belirtti.