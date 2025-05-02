CHP otobüsünün altında kalıyormuş... Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Kadın polisimiz son anda kurtuldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan G.G. polisin dur ihtarına uymadı. Gözaltına alın G.G. ifadesinde otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu ve programın aksamaması için milletvekillerinin yola devam edilmesini istediğini belirtti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

G.G. 1 ay süreyle ev hapsi ve adli kontrol uygulaması kararıyla serbest kaldı.

BAKAN YERLİKAYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Söz konusu olayla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olayın kamera kayıtlarını paylaştı.

Görüntülerde CHP otobüsünün son anda yasak olan alana girdiği, kadın polis memurunun ise zor anlar yaşadığı görüldü.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.

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Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz.

Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır."

BİR AÇIKLAMADA ENMİYET'TEN: "SON ANDA KAÇARAK KURTULDU"

Öte yandan bir açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan açıklamada "Hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur" denildi.