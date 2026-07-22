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CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut tutuklandı
Mustafa Fidan

CHP'nin bazı belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut tutuklandı 1

CHP SİLİVRİ İLÇE BAŞKANI DORUK BULUT TUTUKLANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Silivri Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'ihaleye fesat karıştırma', suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut dün evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Silivri CHP
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