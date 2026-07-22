CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut tutuklandı

CHP'nin bazı belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Silivri Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'ihaleye fesat karıştırma', suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut dün evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.