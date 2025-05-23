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CHP, TBMM'nin ikinci devresi için grup yönetimindeki isimleri belirledi

CHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak isimleri belirlemek için kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Buna göre Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.

CHP, TBMM'nin ikinci devresi için grup yönetimindeki isimleri belirledi
Melih Kadir Yılmaz

CHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanvekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için kapalı grup toplantısında seçim yaptı.

BUGÜN KAPALI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde parlamentoda görev alacak üç grup başkanvekili ile Meclis Başkanvekili ve Başkanlık Divanı'nda görev alacak üç katip üyenin belirlenmesi amacıyla bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda sonucunda Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP tbmm
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