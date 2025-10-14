CHP Tunceli'de kriz! İl yönetimi yönetimi kendilerini partiye kilitleyip, nöbet başlattı: "Binadan çıkmıyoruz"

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, göreve geldiklerinden bu yana iç huzuru sağlamaya çalıştıklarını ancak önceki dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun partiyi kutuplaştırdığını, yerel seçimlerde de partiye seçim kaybettirdiğini iddia etti.

Yaşanan durumu defalarca bildirdiği halde genel merkezin tepkisiz kaldığını öne süren Özcan, parti üyeleriyle birlikte partinin il binasına kendilerini kilitleyip, nöbet başlattı.

İl Başkanı Kemal Özcan, yaşanan olumsuzlukları genel başkan yardımcısına ilettiklerini ve dönüş olmadığını belirterek, “Yönetime geldiğimizden beri partide iç huzuru sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz, ancak önceki dönem Milletvekilimiz Polat Şaroğlu'nun partiyi kutuplaştırmasını, partilileri birbirine düşürmesini engellemeyi tüm çabalarımıza rağmen bir türlü başaramadık. Cumartesi günü Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ensar Aytekin'e, Polat Şaroğlu'nun Tunceli'deki durumunu anlattık, ancak hala bize dönüş olmadı. Dün de Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Abbas başkana durumu izah ettik, yine dönüş yok” dedi.

"YENİ BİR SENARYO KURULDU"

İl Başkanı Özcan, Şaroğlu’nun çıkarları için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çocuğunun kirvesi de olduğunu ileri sürerek, “Polat Şaroğlu, ilk önce kendisine rakip olarak gördüğü Ali Mustafa Çelik'e yerel seçimlerde destek vermeyerek ve çalışmayarak, seçimin kazanılmasına engel olmuştur. Diğer taraftan kendisine engel olarak gördüğü Pertek ve Ovacık ilçelerimizi görevden alarak ve yerlerine kendi sözlerinden çıkmayacak yönetimi getirerek, ikinci aşamaya geçmiş ve bir engeli daha aşmıştır. Bunları yaptıktan sonrada kendisine engel olarak gördüğü Merkez ilçe yönetimini uzaklaştırmak için yeni bir senaryo kurmuş ve merkez ilçe yönetiminde kurduğu bu senaryo ile bir kenara atarak, kendi yönetimini getirmek suretiyle önünü açmaya çalışmıştır. Bunda da bir nebze başarılı olmuştur. Tüm bunları yaparken unuttuğu bir şey vardır; ilçeleri alarak önünü açtığını düşünüyor ise bunda çok yanılmıştır. Tam aksine kazandığını zannediyorsa şunu açıkça söyleyeyim. Polat Şaroğlu kaybetmiştir, hem de bir daha dönmemek üzere kaybetmiştir. Çünkü şu anda il başkanlığı seçiminde de taraf olmayacağını söylemesine rağmen taraf olduğunu da göstermiştir ve sonuçta gerek yerel seçimlerde gerekse milletvekili seçimlerinde son kararı halkın vereceğini unutmuştur. Ne yazık ki Polat Şaroğlu'nun halkta karşılığı da bulunmamaktadır” diye konuştu.

"KENDİMİZİ PARTİMİZE KİLİTLİYORUZ"

Özcan, talepleri yerine gelinceye kadar parti binasından çıkmayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Polat Şaroğlu, gençlik kolları seçimine el atar, kadın kolları seçimine el atar, ilçe seçimlerine el atar, merkez ilçe seçimine el atar, delegelerin belirlenmesine el atar, il yönetimi seçimine el atar, seçim takvimi başladığı halde Pertek ile Ovacık gibi iki önemli ilçelerimizi kendisine biat etmediği için görevden aldırabiliyor, yerlerine kendi sözünden çıkmayanları atayabiliyor. Hem de İstanbul il başkanlığının mahkeme kararıyla görevden alınıp yerlerine kayyım atandığı günde hiç çekinmeden genel merkez destekli yapabiliyor. Peki arkadaşlar biz kayyımlara karşı değil miydik? Meydanlarda kayyımlara karşı olduğumuzu haykırmıyor muyduk? Belediyelerimize, il başkanlığımıza kayyımlar atanırken hepimiz karşı değil miydik? Bu konuda mücadele etmiyor muyduk? Biz başka yerde adalet ararken bu yapılanlara ne demeli? Kendisine ‘Cumhuriyet Halk Partiliyim’ diyen birisinin bu yapılanları kabul etmesi ve sessiz kalması mümkün değildir. Milletvekili olduğu dönemde oda arkadaşı olan ve şu anda da örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız olan Sayın Ensar Aytekin ile aynı zamanda kirvesi olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel vasıtasıyla yaptığı, bulunduğu ortamlarda Polat Şaroğlu rahatlıkla söyleyebilmektedir. Tüm uyarılarımıza genel merkezimiz bizim sorunlarımızı göz ardı ettiklerinden dolayı biz de aldığımız karar gereği partiden çıkmayacağız, genel merkez bizi dinleyene kadar da partiyi terk etmeyeceğiz. Polat Şaroğlu genel merkezde değişimci, Tunceli'ye geldiğinde de Kemal'ci olduğunu hiç çekinmeden insanlara söyleyebilmekte ve insanları yanıltmaktan hiç çekinmemektedir. Yani menfaati nerede ise rahatlıkla plaka değiştirebiliyor. Örgütlerimiz şimdiye kadar ‘partimiz zarar görmesin’ diye sessiz kaldı, artık bu haksızlığa sessiz kalamayız. Örgütlerimiz kimsenin emri altına giremez. Bu nedenle biz buradayız, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı partimizi terk etmiyoruz ve kendimizi partimize kilitliyoruz.” (Kaynak: DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır