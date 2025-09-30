CHP ve TİP katılmama kararı almıştı! DEM Parti'den açıklama

Meclis'te 2,5 aylık aranın ardından 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. CHP, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı almıştı.

TİP DE KATILMAYACAK

CHP'nin ardından Türkiye İşçi Partisi de TBMM’de düzenlenecek yeni yasama yılı açılış oturumuna katılmama kararı almıştı.

DEM PARTİ KARARINI AÇIKLADI

CHP ile TİP'in ardından açıklama yapan DEM Parti, Meclis'teki özel oturuma katılacaklarını bildirdi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada,"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (1 Ekim Çarşamba) saat 14:00'te yapılacak TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısına katılacaktır" ifadelerine yer verildi.