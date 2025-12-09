CHP'ye geçiş oranı damga vurdu! Son seçim anketinde Özgür Özel'i endişelendirecek detay da var

'Terörsüz Türkiye' süreci, ekonominin seyri, gündemdeki davalar gibi meselelerin seçmene nasıl yansıdığı her zamanki gibi merak konusu. CHP Genel Merkezi'ne ulaşan son seçim anketinde birbirinden ilginç detaylar öne çıktı.

Günün öne çıkan haber başlıkları...

CHP AÇIK ARA FARKLA ÖNDE

Gazeteci Aytunç Erkin'in Nefes'teki köşesinde yer verdiği ankete göre "Bu pazar seçim olsa ilk dört parti ne kadar oy alıyor?" diye sorulduğunda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:

CHP yüzde 39.4

AK Parti yüzde 33

MHP yüzde 6.1

DEM yüzde 7

AK PARTİ VE MHP'DEN CHP'YE GEÇİŞ ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Erkin, ankette CHP'ye sunulan tespitleri de paylaştı: “Ekim ayından kasım ayına; CHP’nin oyu 2 puan azalıyor. AK Parti’nin oyu 2 puan artıyor. CHP 2023’teki oylarının yüzde 86.8’ini koruyor. 2023’teki TİP ve İYİ Parti seçmenlerinin neredeyse yarısı CHP’ye geçiyor. CHP’ye AK Parti’den yüzde 7, MHP’den yüzde 16.3 geçiş var.

KARARSIZLARIN ORANI GÖZDEN KAÇMADI

AK Parti oylarının yüzde 73.5’ini, MHP yüzde 60.9’unu Cumhur İttifakı’nda tutabiliyor. Sandığa gitmeyenlerin yüzde 56.9’u kararsızlığını korurken en yüksek geçiş yüzde 21.1 ile CHP’ye. Yeni seçmenlerde CHP birinci partiyken (yüzde 33.6), kararsızların oranı da dikkat çekiyor: Yüzde 23.3.”

"CHP’NİN KAZANMA ALGISI KISMEN KIRILDI"

Ankette CHP'nin kazanma algısına ilişkin tespitler de yer aldı. Erkin'in aktardığı şu kısım dikkat çekti:

"CHP’nin kazanma algısı kısmen kırıldı: