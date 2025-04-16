HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma! CHP'ye kayyum iddiası, açıklama geldi: "İddialar gerçek dışı"

Sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddiası gündem oldu. CHP'ye yarın kayyum atanacağı ve ek güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddia edildi. Söz konusu habere ilişkin açıklama yapıldı. CHP'ye kayyum atanacağı iddiasının doğru olmadığı aktarıldı. Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma! CHP'ye kayyum iddiası, açıklama geldi: "İddialar gerçek dışı"
Recep Demircan

MYNET ÖZEL | Sosyal medyada CHP'ye yarın kayyum atanacağı iddiası gündem oldu. CHP'nin tüm milletvekilleri yarın Ankara'ya çağırdığı iddia edildi.

thumbs_b_c_16f2486282fb4583c96239e164c76451

Söz konusu iddia kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya ek güvenlik güçlerinin de sevk edildiği aktarıldı.

"KAYYUM İDDİASI"NA AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atanacağı iddiaları doğru olmadığı ifade edildi. Ankara kaynakları böyle bir hazırlığın olmadığını, ortaya atılan iddiaların tamamen dezenformasyon olduğunu ifade etti.

RASİM OZAN HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlattı.

thumbs_b_c_483a27b7207a189881c2aca0696bb01e

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

thumbs_b_c_ff88c05666c019184852b1aeaf68f0e0

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç ile DEM Parti görüşmesi ertelendiBakan Tunç ile DEM Parti görüşmesi ertelendi
Rüzgar gülü fabrika üzerine devrilmişti! 9 saatin sonunda kaldırıldıRüzgar gülü fabrika üzerine devrilmişti! 9 saatin sonunda kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
CHP kayyum ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu otomobil sahibinin farelerle başı dertte! Aracını kemiriyorlar

Bu otomobil sahibinin farelerle başı dertte! Aracını kemiriyorlar

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Marmara Denizi için uyarı geldi! Gemiler denize açıldı, cihazlar denize indirildi

Marmara Denizi için uyarı geldi! Gemiler denize açıldı, cihazlar denize indirildi

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu! Real Madrid izin verirse 10 milyon Euro kasaya girecek

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu! Real Madrid izin verirse 10 milyon Euro kasaya girecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.