Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma! CHP'ye kayyum iddiası, açıklama geldi: "İddialar gerçek dışı"

MYNET ÖZEL | Sosyal medyada CHP'ye yarın kayyum atanacağı iddiası gündem oldu. CHP'nin tüm milletvekilleri yarın Ankara'ya çağırdığı iddia edildi.

Söz konusu iddia kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya ek güvenlik güçlerinin de sevk edildiği aktarıldı.

"KAYYUM İDDİASI"NA AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atanacağı iddiaları doğru olmadığı ifade edildi. Ankara kaynakları böyle bir hazırlığın olmadığını, ortaya atılan iddiaların tamamen dezenformasyon olduğunu ifade etti.

RASİM OZAN HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlattı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."