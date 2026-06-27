CHP'yi bekleyen tehlike! Özgür Özel açık açık uyardı, resti çekti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in Nizip ilçesinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

"BU PARTİYİ SEÇİLMEDEN YÖNETMEYE HEVES EDENLER..."

"Kimse üzülmesin. Karşılamadan itibaren güzel, üzüntülü, öfkeli sözler söyleniyor. Buradan hepinize söylüyorum. Ne yapacaksak sizinle birlikte, sizin rızanızla ve asla ve asla sizi üzmeyerek, sizi yalnız bırakmayarak yapacağız. Söz veriyorum. Esas olan, aslolan CHP'dir" diyen Özel "CHP ülkeyi kurmuş, ülkeye sandığı, seçimi getirmiş partidir. Bu yüzden aslolan CHP'dir. Aslolan da CHP'yi atanmışların değil, seçilmişlerin yönetmesidir. Hiç öyle kötü sözle işimiz yok. Kim ne yaptıysa o yaptığını da biliyor, millet de kimin ne yaptığını biliyor. Çocukluktan beri bu parti için mücadele eden, alın teri akıtan, dirsek çürüten, sokak sokak bu partiyi büyütenlerle bu partiyi seçilmeden yönetmeye heves edenleri bir kefeye koymayacağız" ifadelerini kullandı.

"HALKTA KARŞILIĞI OLMAYANA MAKAM VERİYORLAR"

Partinin yakın zamanda kurultaya gitmemesi halinde seçime katılamama riski olduğuna dikkat çeken Özel, şöyle devam etti:

Dün birlikte kurultay salonlarında mücadele ettiğimiz, rekabet ettiğimiz ama efendim anahtar listede sizden oy isteyenlerin şimdi seçilmeden bir yere oturup oradan il, ilçe yönetimleri atamaya çalıştıklarını ve halkta, millette, partide meşruiyeti olmayanlara makam mevkii vermeye çalıştıklarını biliyorum.

Biz CHP'nin özüyüz, biz CHP'nin kendisiyiz ve CHP için de mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yok, işgal tehlikeli bir noktaya gelirse, parti seçime giremeyecek tarihleri geçerse, parti başa gitmeye başlarsa ben kimseye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini, son seçimde birinci parti yaptığım partiyi ve Türkiye’nin yüzde 65’ini hep birlikte kazandığımız partiyi batırtmam, düşürtmem. Bir çare buluruz hep beraber.

"KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK, İKTİDARA YÜRÜYEN CHP'YİZ"