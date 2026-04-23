HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

CIA ajanı iddiası krizi büyüttü: ABD’ye diplomatik nota verdiler!

Meksika ile ABD arasında diplomatik gerilime yol açan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Claudia Sheinbaum, Chihuahua eyaletinde düzenlenen ve dört yetkilinin hayatını kaybettiği operasyonun ardından ABD’ye diplomatik nota verildiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 ABD’li ve 2 Meksikalı yetkilinin hayatını kaybetmesine ilişkin ABD’ye diplomatik nota verildiğini açıkladı.

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, olayın ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelip gelmediğinin soruşturulduğunu söyledi.

"HAFİFE ALINACAK BİR DURUM DEĞİLDİR"

Sheinbaum, "Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, tüm bilgilerin sağlanması için ABD Büyükelçisine bir mektup gönderdi. Bu, ulusal güvenlik ve egemenlik meselesidir, dolayısıyla yaşananlar hafife alınacak bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

"HABERİMİZ YOKTU"

Federal yetkililerin iki yabancı ajanın saha operasyonlarına katıldığından haberdar olmadığını aktaran Sheinbaum, Meksika’daki hiçbir eyalet yönetiminin federal kanallar dışında yabancı makamlarla güvenlik işbirliği kuramayacağını vurguladı.

Yabancı ülke ajanlarının ulusal topraklardaki faaliyetlerinin Anayasa ve Ulusal Güvenlik Yasası ile düzenlendiğini hatırlatan Sheinbaum, "İşbirliğinin mutabakat çerçevesi ve yasalar dahilinde yürütülmesi gerektiği hem ABD hem de eyalet hükümetleri için net olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

2 ABD’Lİ VE 2 MEKSİKALI YETKİLİYE NE OLMUŞTU?

Sheinbaum, 21 Nisan’daki açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde 2 ABD’li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno ise 19 Nisan’daki açıklamasında, 2 Meksikalı yerel yetkili ve 2 ABD’li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönüşte kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

CIA AJANI İDDİALARI

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen ABD'lilere ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, yetkililer, ölen 2 ABD vatandaşının, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğunu ileri sürdü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Meksika CIA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.