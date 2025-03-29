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  4. Çiçekçiden 5 bin TL'lik çiçek çalan hırsız kameraya yakalandı

Çiçekçiden 5 bin TL'lik çiçek çalan hırsız kameraya yakalandı

29.03.2025 16:32
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29.03.2025 16:32
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Samsun'da çiçekçiden 5 bin liralık çiçek çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Serkan Bankoğlu'na ait çiçekçi dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi çiçekçi dükkanına gelip biri dışarda gözcülük yaptı, diğeri ise rafta bulunan 5 bin lira değerindeki 2 adet yapay gül buketini çaldı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İşyerine gelince 2 adet yapay gül buketinin yerinde olmadığını gören Serkan Bankoğlu, güvenlik kamerası kaydını incelediğinde hırsızlık olayını gördü ve polise şikayette bulundu. Serkan Bankoğlu, "İsteseydi verirdim. Gece 2 kişi çalıp gitmiş. Şikayetçiyim, bulunmalarını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun hırsızlık
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