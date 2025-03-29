Çiçekçiden 5 bin TL'lik çiçek çalan hırsız kameraya yakalandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Serkan Bankoğlu'na ait çiçekçi dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi çiçekçi dükkanına gelip biri dışarda gözcülük yaptı, diğeri ise rafta bulunan 5 bin lira değerindeki 2 adet yapay gül buketini çaldı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İşyerine gelince 2 adet yapay gül buketinin yerinde olmadığını gören Serkan Bankoğlu, güvenlik kamerası kaydını incelediğinde hırsızlık olayını gördü ve polise şikayette bulundu. Serkan Bankoğlu, "İsteseydi verirdim. Gece 2 kişi çalıp gitmiş. Şikayetçiyim, bulunmalarını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)