Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Akıllı telefonların güvenlik özellikleri, zaman zaman gerçek hayatta insanların yaşamını doğrudan kurtarabiliyor. Buna bağlı olarak telefonların yalnızca iletişim aracı olmaktan çıkıp hayat kurtaran teknolojilere dönüşmesi artık şaşırtıcı değil. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri ise ABD’de yaşandı.

Webtekno'da yer alan habere göre, ABD’de 16 yaşındaki bir kız, bu ayın başlarında bir trafik kazası geçirdi. Direksiyonda uyuya kalan Lindsay Leskovac isimli gencin yardımına iPhone’u yetişti.

KAZA ALGILAMA SİSTEMİ HAYATINI KURTARDI

Uyuyakalması nedeniyle kamyonetiyle kaza yapan Leskovac, kazada ciddi yaralanmalar geçirdi. Öyle ki yerel kaynaklara göre her iki bacağında ve boynunda kırıklar vardı. Ayrıca kazanın ardından bilincini de kaybetti. Olayın gece gerçekleşmesi nedeniyle etrafta da pek insan yoktu.

İşte tam bu sırada iPhone’u devreye girdi. Telefonu, kazanın ardından kısa bir süre sonra 911’i arayarak acil durum görevlilerine ulaştı. Görevlilerin bu sayede kaza bölgesine erken ulaşması, 16 yaşındaki genç kızın hayatının kurtulmasını sağladı.

IPHONE'DA KAZA ALGILAMA NASIL AKTİF EDİLİR?

iPhone kaza algılama sistemini aktif hale getirmek için: