Google duyurdu! Türkiye’de AI Modu ve AI Bakışı dönemi başladı

Google, Gemini 3 ile desteklenen "AI Modu" ve "AI Bakışı" özelliklerini Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunmaya başladı.

Enes Çırtlık

Google, Türkiye’deki arama deneyimiyle ilgili yapay zeka odaklı bir güncellemeyi duyurdu. Google tarafından yapılan açıklamaya göre; Bugünden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar, Google Arama üzerinden karmaşık sorularına yanıt bulabilecekleri AI Modu ve hızlı bilgi edinmeyi sağlayan AI Bakışı (AI Overviews) özelliklerini kullanmaya başlıyor. Gücünü Google’ın Gemini 3 model ailesinden alan bu yenilikler, kademeli olarak kullanıma açılıyor.

İŞTE GOOGLE AI MODU VE AI AKIŞI ÖZELLİĞİNİN YAPABİLDİKLERİ

Bir konunun derinliklerine inme imkanı sunduğu belirtilen AI Modu ile kullanıcılar sadece metinle değil; sesleri veya kameralarıyla çektikleri fotoğraflar üzerinden de sorgulama yapabiliyor. "Sorgu yelpazesi" (query fan-out) adı verilen özel bir teknikle çalışan AI Modu, karmaşık soruları alt başlıklara ayırarak web üzerinde eş zamanlı çok sayıda sorgu gerçekleştiriyor. Bu sayede kullanıcılar, örneğin dünyanın yedi harikası hakkında detaylı araştırmalardan zorlu bir konunun kavranmasına kadar pek çok alanda en alakalı sonuçlara ulaşabiliyor.

AI Bakışı özelliği ise hızlı bir özete ihtiyaç duyulan anlarda konuyla ilgili temel bilgileri; kaynakları inceleme ve daha fazlasını öğrenme imkanı sağlayan bağlantılarla birlikte doğrudan sonuç sayfasında sunuyor. Bu sistem, üretken yapay zekanın bir sorgu için özellikle fayda sağlayacağı durumlarda devreye giriyor. Kullanıcılar, sunulan özet bilgilerin yanı sıra konuyla ilgili kaynakları inceleyebilecekleri ve daha derinlemesine bilgi edinebilecekleri web bağlantılarına da erişebiliyor. Reklamlar ise mevcut deneyimde olduğu gibi sayfanın belirli alanlarında yer almaya devam ediyor.

KADEMELİ OLARAK SUNULUYOR

Yapay zeka destekli yeni arama özellikleri, bugünden itibaren Android ve iOS için Google uygulamasında ve arama sonuçları sayfasında kademeli olarak kullanıcılarla buluşuyor.

Google
