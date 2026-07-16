Çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.

OTOBÜS ÇİFT KATLI

İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki çift katlı yolcu otobüsü, Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova, Havza ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

VALİ BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünde 75 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Kazada can kaybının olmadığını ifade eden Vali Bakan, şunları kaydetti:

"Kazada, 46 vatandaşımız yaralandı, iki hayati tehlikesi olan hastamız var. Yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edildi, bir kısmı da yakın civardaki hastanelere sevk edildi. Burada tüm arkadaşlarımız, koordineli bir şekilde hareket ettiler, kısa bir zaman diliminde yaralılarımızı sevk ettiler. Ben büyük geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır