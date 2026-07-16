Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı: 'İyi niyet' dedi

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, Truth sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, İran’ın 2024 yılının Aralık ayında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev döneminde "haksız yere" gözaltına aldığı bir kadın ABD vatandaşının ülkeden çıkışına izin verdiğini duyurdu. Trump, "Vatandaşımız şu anda İran dışında ve durumu iyi. ABD, İran’ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır