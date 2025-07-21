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Çift ön kameralı iPad Pro sürprizi!

Apple, eğer iddialar doğruysa yeni iPad Pro modeliyle önemli bir yeniliğe imza atacak gibi görünüyor. Çünkü teknoloji devinin yeni cihazında iki ön kameraya yer vereceği iddia ediliyor. Bu sayede FaceTime, selfie ve Face ID kullanımı daha esnek hale gelebilir ve kamerayı kapatma derdi ortadan kalkabilir. Ayrıca yeni iPad Pro’nun M5 çipiyle donatılması bekleniyor.

Çift ön kameralı iPad Pro sürprizi!
Enes Çırtlık

Apple, 2025 sonbaharına yaklaşırken ürün yelpazesini yenilemeye hazırlanıyor. Şirketin özellikle profesyonel kullanıcıları hedefleyen iPad Pro serisine yönelik planları merak edilmeye başlanmış durumda. Yeni paylaşılan göre, yeni nesil iPad Pro modelleri sadece donanım açısından değil, kullanım deneyimi açısından da önemli yeniliklerle gelecek. Bu yeniliklerin başında ise görünüşe bakılırsa çift ön kamera sistemi yer alıyor.

'YENİ iPAD PRO ÇİFT ÖN KAMERA İLE GELECEK'

İddiaya göre Apple’ın yaklaşmakta olan yeni iPad Pro modeline iki adet ön kamera eklenmesi planlanıyor. Bu bilgi, Bloomberg'den Mark Gurman’ın haberine dayanıyor. Gurman’a göre Apple, geçen yıl yatay olarak konumlandırılan kameraya ek olarak cihazın üst kısmına da bir kamera yerleştiriyor.

Çift ön kameralı iPad Pro sürprizi! 1

Bir önceki nesil iPad Pro, geleneksel dikey yönelimli ön kamerasını yatay bir kamera ile değiştirmişti; bu da cihazı yalnızca yatay konumda tutan ya da yerleştiren kullanıcılar için daha uygun hale getirmişti. Ancak ikinci bir kamera sayesinde FaceTime görüşmeleri yapmak, selfie çekmek ya da iPad Pro’nun kilidini açmak çok daha kolay olabilir. Çünkü hangi elle tuttuğunuz fark etmeksizin kamerayı kapatma ihtimaliniz azalacak.

M5 ÇİP İLE GELEBİLİR

Yeni kameraya ek olarak, Apple’ın iPad Pro’ya yükseltilmiş bir M5 çipi de ekleyebileceği iddia ediliyor. Daha önceki bir raporda ise Apple’ın iPad Pro’yu bu sonbaharda piyasaya sürebileceği, giriş seviyesi iPad ve iPad Air modellerine yapılacak güncellemeleri ise gelecek ilkbahara erteleyebileceği öne sürülmüştü.

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Apple iPad tablet kamera çift
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