Çiftçi dostu: Peygamberdevesi

Başta hububat olmak üzere ekili alanlarda sıklıkla görülen peygamberdevesi, kene, sinek, çekirge, süne, yaprak biti, kırmızı örümcek, tırtıl ve diğer bitki zararlılarıyla besleniyor.

İnsanlara tamamen zararsız olan, bahçeleri zararlılara karşı koruduğu için çiftçi dostu olarak nitelendirilen peygamberdevesi, doğa açısından da çok faydalı bir böcek türü.

Bilimsel adı "mantidae" olan yeşil renkli avcı böcekleri, hem ekolojik denge hem de tarım alanlarının doğal koruyucusu olarak biliniyor.

Uzmanların kesinlikle öldürülmemesi gereken faydalı böcekler arasında gösterdiği peygamberdevesi, "obur" oldukları için 3-4 aylık ömründe doğadaki ve bahçedeki zararlılardan epeyce tüketiyor.

