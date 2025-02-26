HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çiftçiler içinde bir tehdit… Şap ve Brucella hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

Çiftçiler içinde bir tehdit… Şap ve Brucella hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
26.02.2025 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın İliç ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan aşılama çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. 2025 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında, ilçede hem şap hastalığı hem de brucella hastalığına karşı mücadele yürütülüyor. Detaylar haberimizde…

Çiftçiler içinde bir tehdit… Şap ve Brucella hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

17 Şubat - 13 Nisan tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak gerçekleştirilen Şap Aşılama Kampanyası ile birlikte, özellikle brucella hastalığına karşı da önemli bir adım atılmakta. Şap aşılaması, hem yerel hayvancılığın sağlığını korumak hem de verimliliği artırmak amacıyla büyük önem taşıyor.

İlkbahar dönemi için başlatılan kampanya, 2 aylık yaşın üzerindeki sığır cinsi hayvanların yanı sıra, aşısız annelerden doğan yavruların 14 günlük yaştan sonra şap hastalığına karşı aşılanmasını hedefliyor.

AW400144_01

"DABAK" DİYE BİLİNİR

Şap hastalığı, halk arasında "Dabak" olarak bilinir ve tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen çok bulaşıcı bir viral hastalıktır. Ağızda, tırnaklarda ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et ve süt veriminde ciddi kayıplara yol açabiliyor. Özellikle genç hayvanlar şap hastalığına karşı son derece hassas olup, bu hastalık bazen ölümlere dahi neden olabiliyor.

VETERİNER SAĞLIK RAPORU İÇİN SAT-2 SEROTİPİ İÇEREN ŞAP AŞISI OLMALILAR

Şap hastalığına karşı alınacak aşılar, sadece hastalıkların önlenmesi değil, aynı zamanda iller arası hayvan nakillerinde veteriner sağlık raporu alınabilmesi için de gereklidir. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanların son 6 ay içinde Sat-2 serotipi içeren şap aşısı ile aşılanmış olmaları ve aşılama tarihinden itibaren 21 gün geçmiş olması gerekiyor.

AW400144_02

BRUCELLA HASTALIĞI ÇİFTÇİLER İÇİN BİR TEHDİT

Aşılama çalışmalarının bir diğer önemli kısmı da brucella hastalığına karşı yapılmakta. İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dişi büyükbaş hayvanları bu hastalığa karşı da korumak amacıyla aşılama gerçekleştiriyor. Brucella, özellikle süt veriminde kayıplara neden olan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için büyük bir tehdit oluşturan bir hastalıktır.

632 BÜYÜKBAŞ HAYVAN AŞILANACAK

2025 yılı için başlatılan şap ve brucella aşılaması kampanyası kapsamında, İliç ilçesinde toplamda bin 632 büyükbaş hayvan aşılanacak. Bu önemli aşılama çalışmaları, hem İliç ilçesindeki hayvancılığın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi hem de bölgedeki hayvan hastalıklarının önlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Aşılamanın zamanında yapılması, verim kayıplarını engellemek ve hayvan sağlığını korumak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu çalışmaların hızla tamamlanması için tüm çiftçilerle iş birliği içinde çalışıyor.

(İHA)

Yer: İstanbul... Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldüYer: İstanbul... Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü
Trump Gazze'nin 'plan' sonrası halini paylaştı! Skandal video: Netanyahu ile Trump sahilde güneşleniyor...Trump Gazze'nin 'plan' sonrası halini paylaştı! Skandal video: Netanyahu ile Trump sahilde güneşleniyor...
Anahtar Kelimeler:
Veteriner hekim Erzincan İnek hayvan hakları Şap hastalığı büyükbaş hayvan veteriner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt tabelası bu gece değişecek

Akaryakıt tabelası bu gece değişecek

Trump'tan ABD vatandaşlığı için çarpıcı hamle! Satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

Trump'tan ABD vatandaşlığı için çarpıcı hamle! Satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali istendi

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali istendi

Müstehcen animasyon filmlerini öğrencilere izletmiş

Müstehcen animasyon filmlerini öğrencilere izletmiş

Restoranlarda yeni uygulama! O yöntemle fiyat yüzde 21 düşüyor

Restoranlarda yeni uygulama! O yöntemle fiyat yüzde 21 düşüyor

AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.