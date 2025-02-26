Çiftçiler içinde bir tehdit… Şap ve Brucella hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

17 Şubat - 13 Nisan tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak gerçekleştirilen Şap Aşılama Kampanyası ile birlikte, özellikle brucella hastalığına karşı da önemli bir adım atılmakta. Şap aşılaması, hem yerel hayvancılığın sağlığını korumak hem de verimliliği artırmak amacıyla büyük önem taşıyor.

İlkbahar dönemi için başlatılan kampanya, 2 aylık yaşın üzerindeki sığır cinsi hayvanların yanı sıra, aşısız annelerden doğan yavruların 14 günlük yaştan sonra şap hastalığına karşı aşılanmasını hedefliyor.

"DABAK" DİYE BİLİNİR

Şap hastalığı, halk arasında "Dabak" olarak bilinir ve tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen çok bulaşıcı bir viral hastalıktır. Ağızda, tırnaklarda ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et ve süt veriminde ciddi kayıplara yol açabiliyor. Özellikle genç hayvanlar şap hastalığına karşı son derece hassas olup, bu hastalık bazen ölümlere dahi neden olabiliyor.

VETERİNER SAĞLIK RAPORU İÇİN SAT-2 SEROTİPİ İÇEREN ŞAP AŞISI OLMALILAR

Şap hastalığına karşı alınacak aşılar, sadece hastalıkların önlenmesi değil, aynı zamanda iller arası hayvan nakillerinde veteriner sağlık raporu alınabilmesi için de gereklidir. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanların son 6 ay içinde Sat-2 serotipi içeren şap aşısı ile aşılanmış olmaları ve aşılama tarihinden itibaren 21 gün geçmiş olması gerekiyor.

BRUCELLA HASTALIĞI ÇİFTÇİLER İÇİN BİR TEHDİT

Aşılama çalışmalarının bir diğer önemli kısmı da brucella hastalığına karşı yapılmakta. İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dişi büyükbaş hayvanları bu hastalığa karşı da korumak amacıyla aşılama gerçekleştiriyor. Brucella, özellikle süt veriminde kayıplara neden olan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için büyük bir tehdit oluşturan bir hastalıktır.

632 BÜYÜKBAŞ HAYVAN AŞILANACAK

2025 yılı için başlatılan şap ve brucella aşılaması kampanyası kapsamında, İliç ilçesinde toplamda bin 632 büyükbaş hayvan aşılanacak. Bu önemli aşılama çalışmaları, hem İliç ilçesindeki hayvancılığın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi hem de bölgedeki hayvan hastalıklarının önlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Aşılamanın zamanında yapılması, verim kayıplarını engellemek ve hayvan sağlığını korumak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu çalışmaların hızla tamamlanması için tüm çiftçilerle iş birliği içinde çalışıyor.

(İHA)