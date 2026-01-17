HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Trabzon-Bayburt karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Trabzon-Bayburt karayolu kardan temizlenerek kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Trabzon-Bayburt karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Araklı ilçesi Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde 2-3 gündür bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün saat 14.30 sıralarında çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Trabzon-Bayburt karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı 1

YOL TİLKİBELİ MEVKİİNDE ULAŞIMA KAPANDI

Çığ sonrası Trabzon-Bayburt karayolu Pazarcık Tilkibeli mevkiinde ulaşıma kapandı. Çığ altında kalan herhangi bir araç olmazken, yolun her iki yakasında mahsur kalan araçları kurtarmak ve yolu ulaşıma açmak için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yoldaki kar kütleleri temizlenerek yol kontrollü olarak akşam saatlerinde ulaşıma açlıdı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Yükselen bir Türkiye'ye şahitlik ediyoruz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Yükselen bir Türkiye'ye şahitlik ediyoruz"
Tokat’ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldiTokat’ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Bayburt Çığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.