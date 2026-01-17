Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Trabzon-Bayburt karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Araklı ilçesi Pazarcık-Tilkibeli mevkiinde 2-3 gündür bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün saat 14.30 sıralarında çığ meydana geldi.

YOL TİLKİBELİ MEVKİİNDE ULAŞIMA KAPANDI

Çığ sonrası Trabzon-Bayburt karayolu Pazarcık Tilkibeli mevkiinde ulaşıma kapandı. Çığ altında kalan herhangi bir araç olmazken, yolun her iki yakasında mahsur kalan araçları kurtarmak ve yolu ulaşıma açmak için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yoldaki kar kütleleri temizlenerek yol kontrollü olarak akşam saatlerinde ulaşıma açlıdı.