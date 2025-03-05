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Çiğ patates suyu neye iyi gelir? Çiğ patates suyu mide ağrısına iyi gelir mi?

Ferhan Petek Ferhan Petek
28.02.2025 00:24
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Çorbalarda, yemeklerde, unlu mamullerde kullanılan patates çiğ olarak da insan sağlığına birçok faydası olan bir sebzedir. Ülkemizde neredeyse her şehirde ve her bölgede üretilebilen patates çiğ olarak da çok faydalıdır.

Çiğ patates suyu neye iyi gelir? Çiğ patates suyu mide ağrısına iyi gelir mi?

İçindekiler

  • Çiğ patates suyu neye iyi gelir?
  • Çiğ patates suyu neye yarar?
  • Çiğ patates suyu mide ağrısına iyi gelir mi?
  • Çiğ patates suyu nasıl hazırlanır?

Yemeği yapılan çorbalarda, salatalarda, sokak lezzetlerinde ve birçok hamur işi üründe kullanılabilen patates çiğ olarak suyundan faydalanılabilen bir sebzedir. Birçok faydası bulunan ve doyurucu özellikte olan patates suyunun faydaları dünya çapında bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Çiğ patates suyu neye iyi gelir?

Büyük oranda sudan oluşan patatesin besin değeri çok yüksektir. Eklem ve kas ağrılarından karaciğere birçok açıdan faydalı olan patates güçlü bir antioksandır. Kolesterol da içermediği için yüksek tansiyon hastaları için de önerilen bir besindir.

Kan şekerini düzenleyen patates suyu pH değeri üzerinde de etkilidir. pH değerini düzenleyen patates içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde en çok kış aylarında vücutta bağışıklığı güçlendirme konusunda da destekleyicidir.

Çiğ patates suyu neye yarar?

Çiğ patatesten elde edilen su saçtan sindirim sistemine kadar birçok fayda içerir. En bilinen yararları ve kullanım alanları şu şekildedir:

  • Kas ağrılarına iyi gelir.
  • Eklem ağrılarını azaltır.
  • Kan şekerini dengeler ve düzenler.
  • Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Yüksek tansiyonu dengeler.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Mide hastalıkları üzerinde olumlu etkileri vardır.

Çiğ patates suyu mide ağrısına iyi gelir mi?

Çiğ patates suyu reflü gibi çeşitli mide hastalıkları üzerinde de olumlu etkileri bulunan bir besindir. Saça olan faydaları ile de bilinen çiğ patates suyu cilt için de yararlıdır. Hazırlaması son derece kolay olan patates suyu reflü dışında mide asidi sorunları, gastrit gibi hastalıkların tedavi süreçlerinde de önerilir.

Patatesten elde edilen su sabah ve akşam saatlerinde tüketilebilir. Genel olarak yemekten önce aç karnına tüketilmesi önerilen çiğ patates suyunu hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Ayrıca eğer bilinçsizce tüketilirse bazı zararları da olabilir. Çiğ patates suyu zararlarının başında böbrek ve şeker hastalarına olan olumsuz etkileri gelir.

Çiğ patates suyu nasıl hazırlanır?

Yüksek potasyum içermesi enden ile böbrek ve şeker soruları olan kişilere önerilmeyen çiğ patates suyunun hazırlanması son derece kolaydır. Çiğ patates hazırlamak için şu adımlar uygulanmalıdır:

  • Çiğ patatesler soyulur ve bol su ile yıkanır.
  • Katı meyve sıkacağına dilimlenerek eklenen patateslerin suyu çıkartılır.
  • Eğer katı meyve sıkacağı yoksa 3 patatese 1 bardak su olacak şekilde blenderdan da geçirilerek patateslerin suyu çıkartılabilir.
  • Topaklar süzülür ve bir kavanoza aktarılır.
  • Tadı biraz buruk ya da acı gelebileceği için tüketilirken içine havuç suyu da eklenebilir.
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Anahtar Kelimeler:
patates sağlık
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