Ciğerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine de yaklaştı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 7 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 59 personelle müdahale sürerken, ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

BURSA'DAKİ YANGINDA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale ediyor.

BAKAN YUMAKLI: DİKKATLİ OLALIM, GELECEĞİMİZİ YAKMAYALIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan orman yangını ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dikkatli olalım, geleceğimizi yakmayalım! İzmir’in Aliağa ilçesinde sıradan görünen bir dikkatsizlik sonucu yüzlerce ağacımız kül oldu. Bir sanayi sitesinde çöp yakmak belki '5 dakikalık bir iş'ti. Ama bedeli, yıllar boyunca büyüttüğümüz ağaçlarımızın yanıp gitmesiyle sonuçlandı. Yangınların çoğu 'küçük bir dikkatsizlikten' çıkıyor. Ama sonucu hiç de küçük olmuyor. Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin görevi.

Bir defa daha söyleyelim; Lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın! Cezası ağır. Daha nasıl anlatabiliriz ki?Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır. Geleceğimizi bir dikkatsizlik sonucu yakmayalım."

İZMİR'DE YİNE YANGIN ÇIKTI!

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GELEN GÖRÜNTÜLER YANGININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün gece çıkan yangın 11 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Alevlerin söndürülmesinin ardından Aliağa'dan gelen görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

EVLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Drone aracılığıyla çekilen görüntülerde bazı evlerin alevler içinde kaldığı görülebiliyor.

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişinin, çöpleri temizlemek amacıyla ateşi yaktığı belirtiliyor. Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR!

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BURSA

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İstanbul Ankara otobanı Demirtaş viyadüğü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Çamlık alandaki yangın kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal ederek hem havadan hem karadan müdahale çalışması başlattı.

EVLERİNİ TERK EDERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kısa sürede geniş bir alana yayılan ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan alevler bazı evlere kadar ulaştı. Panik yaşayan mahalle sakinleri, can havliyle evlerini terk ederken gözyaşlarına boğuldu.

Yangına hem orman hem de jandarmanın helikopteriyle havadan ve çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

KÖYE DOĞRU İLERLİYOR

Yangının İsmetiye köyüne doğru büyüdüğü ifade edilirken çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BURSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI! ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır