Ciğerlerimiz yanıyor! Mersin'deki yangına 5 ilden takviye ekip... Vali Toros: "190 kişi tahliye ettik"

Öğlen 12.45 sıralarında Silifke'ye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ YARALANDI

Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin yangın yerinde ekipleri koordine ederken hafif yaralandı, tedavi ise olay yerinde yapıldı.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi. Takviye ekiplerle birlikte bölgede şuanda 10 helikopter ve 46'su araz 122 aracın yangına müdahale ettiği bildirildi.Mersin Valisi Atilla Toros'ta bölgeye giderek yangını yerinde koordine edip, bilgi aldı.

VALİ TOROS: "90 HANEDEN 190 KİŞİ TAHLİYE ETTİK"

Yangınla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Atilla Toros," Bugün maalesef 12.45 sıralarında orman yangınımız başladı. Silifke ilçemiz Balandız ve Kırtıl Mahalleleri bölgemizde çıkan orman yangınına 10 dakika için de ilk müdahalemize başlamış olduk. 9 helikopter havadan müdahale ediyor, bir helikopterimizde yolda. Tüm birimlerden 122 araçla yangına mücadele ediyoruz. Bunlardan 46'sı arazöz. 200'ü orman personeli olmak üzere 344 personel var. Ayrıca jandarma komando ve ilçe jandarma birliklerinden 210 personel ve 60 araç da güvenlik ve destek görevini yürütüyor. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldı" dedi.

Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmalarında sürdüğüne değinen Vali Toros," Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Silifke ilçemizde 370 kişi kapasiteli 3 pansiyonu hazırladık. Can kaybı veya yaralanmamız yok. Zarar tespit çalışmaları sahada devam ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA