HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ciğerlerimiz yanıyor! Mersin'deki yangına 5 ilden takviye ekip... Vali Toros: "190 kişi tahliye ettik"

İçerik devam ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangın, ormana sıçrayarak orman yangınına dönüştü. Ekiplerin 10 helikopter ve 122 araçla müdahale ettiği yangın için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Mersin Valisi Atilla Toros yangınla ilgili olarak, "90 haneden 190 kişi tahliye ettik" açıklamasında bulundu. Bölgeye 5 farklı ilden destek ekip sevk edilirken 3 mahalle tedbiren boşaltıldı.

Öğlen 12.45 sıralarında Silifke'ye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti.

Ciğerlerimiz yanıyor! Mersin deki yangına 5 ilden takviye ekip... Vali Toros: "190 kişi tahliye ettik" 1

ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ YARALANDI

Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin yangın yerinde ekipleri koordine ederken hafif yaralandı, tedavi ise olay yerinde yapıldı.

Ciğerlerimiz yanıyor! Mersin deki yangına 5 ilden takviye ekip... Vali Toros: "190 kişi tahliye ettik" 2

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi. Takviye ekiplerle birlikte bölgede şuanda 10 helikopter ve 46'su araz 122 aracın yangına müdahale ettiği bildirildi.Mersin Valisi Atilla Toros'ta bölgeye giderek yangını yerinde koordine edip, bilgi aldı.

Ciğerlerimiz yanıyor! Mersin deki yangına 5 ilden takviye ekip... Vali Toros: "190 kişi tahliye ettik" 3

VALİ TOROS: "90 HANEDEN 190 KİŞİ TAHLİYE ETTİK"

Yangınla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Atilla Toros," Bugün maalesef 12.45 sıralarında orman yangınımız başladı. Silifke ilçemiz Balandız ve Kırtıl Mahalleleri bölgemizde çıkan orman yangınına 10 dakika için de ilk müdahalemize başlamış olduk. 9 helikopter havadan müdahale ediyor, bir helikopterimizde yolda. Tüm birimlerden 122 araçla yangına mücadele ediyoruz. Bunlardan 46'sı arazöz. 200'ü orman personeli olmak üzere 344 personel var. Ayrıca jandarma komando ve ilçe jandarma birliklerinden 210 personel ve 60 araç da güvenlik ve destek görevini yürütüyor. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldı" dedi.

Ciğerlerimiz yanıyor! Mersin deki yangına 5 ilden takviye ekip... Vali Toros: "190 kişi tahliye ettik" 4

Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmalarında sürdüğüne değinen Vali Toros," Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Silifke ilçemizde 370 kişi kapasiteli 3 pansiyonu hazırladık. Can kaybı veya yaralanmamız yok. Zarar tespit çalışmaları sahada devam ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor"ifadelerini kullandı.

Ciğerlerimiz yanıyor! Mersin deki yangına 5 ilden takviye ekip... Vali Toros: "190 kişi tahliye ettik" 5

Ciğerlerimiz yanıyor! Mersin deki yangına 5 ilden takviye ekip... Vali Toros: "190 kişi tahliye ettik" 6

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özel yarın öğlen 12.00'yi işaret etti! CHP lideri Özel yarın öğlen 12.00'yi işaret etti!
Datça'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıDatça'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Berke Özer özel uçakla Fransa'ya gidiyor!

Berke Özer özel uçakla Fransa'ya gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: "Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: "Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın"

Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Bakan Tunç duyurdu: CHP lideri Özel'e soruşturma açıldı!

Bakan Tunç duyurdu: CHP lideri Özel'e soruşturma açıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.