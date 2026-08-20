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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı

İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili K.S. (21), gözaltına alındı.

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı

Olay, sabah saatlerinde Çiğli Belediye Binası’nın alt katındaki otoparkta meydana geldi. Motosikletli bir kişi, belediye binasına gelerek park halinde ve boş olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahla ateş açtı.

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı 1

KULLANDIĞI MOTOSİKLET DE ÇALINTI ÇIKTI

Şüpheli, olayın ardından kaçmaya çalışırken belediyenin güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yunus ekipleri, K.S.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin olayda kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu öğrenildi.

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı 2
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Çiğli
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