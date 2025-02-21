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Çığlıkları okulu inletti! Kar yağışını gören müdür bile dayanamadı... "Çıkartayım mı sizi?"

21.02.2025 14:33
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.02.2025 14:33
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Bolu Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu'nda ders işleyen öğrenciler okul müdürünün sürpriz anonsuyla kar topu oynamaya çıktı. Tüm okulun dışarıya çıktığı eğlenceli anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Gerede ilçesinde Valilik kararıyla taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için okul tatil edildi. Bunun dışındaki öğrenciler ise okulda ders işlemeye devam etti.

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'KAR TOPU SAVAŞI' ANONSU

Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu'nda ders işleyen öğrenciler, beklemedikleri bir anda okul müdürünün sürpriz anonsunu duydu. Okulun anons mikrofonunu eline alan okul müdürü İsmail Doğangün, "İyi dersler çocuklar. Camdan dışarıya bakın bakalım. Çok güzel kar yağıyor değil mi?"

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'EVET' ÇIĞLIKLARI OKULU İNLETTİ

Öğrencilerin kar keyfinin tadına varmasını isteyen okul müdürü Doğangün, "Çıkartayım mı sizi dışarıya kar topu oynamaya? Ne dersiniz?" diye sordu. Tüm okuldan 'evet' çığlıkları yükseldi. Dışarıya çıkan öğrenciler kar topu oynayarak, kar yağışının tadını çıkarttı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili Bolu okul kar
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