HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cihan Ekşioğlu hakkında yeni gelişme! Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Yürütülen soruşturmada tutuklanan Cihan Ekşioğlu'na ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan tahliye kararı verildi. Ekşioğlu, tefecilik suçundan cezaevinde kalmaya devam edecek.

Cihan Ekşioğlu hakkında yeni gelişme! Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli Cihan Ekşioğlu'nun avukatları tarafından sulh ceza hakimliğine tutukluluk kararının kaldırılması yönünde başvuru yapıldığı belirtildi.

Başsavcılığın tutukluluk haline devam edilmesi yönünde mütalaasını sulh ceza hakimliğine gönderdiği aktarılan açıklamada, sulh ceza hakimliğince şüphelinin tutukluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, sulh ceza hakimliğinin kararına karşı şüpheli Ekşioğlu'nun avukatlarının asliye ceza mahkemesi nezdinde itiraz ettikleri, başsavcılığın mütalaasının ise tutukluluk halinin devamıyla itirazın reddedilmesi yönünde olduğu aktarıldı.

Cihan Ekşioğlu hakkında yeni gelişme! Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor 1

Asliye ceza mahkemesi tarafından "tefecilik" suçu dışında kalan suçlar bakımından, başsavcılığın mütalaasına aykırı olarak tahliye kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüpheli Ekşioğlu'nun "tefecilik" suçu kapsamında da tutuklu bulunduğu için halen bu suç yönünden ceza infaz kurumunda bulunduğu ve tahliye edilmediği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada, şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alınmıştı.

Cihan Ekşioğlu hakkında yeni gelişme! Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor 2

Ayrıca, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuştu.

Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılığa çıkarılan şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanmaları, Şaban Kayıkçı "konutu terk etmeme", Melike Yüksel ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şendil, Gökçe ve Ekşioğlu'nun tutuklanmasına karar veren hakimlik, Kayıkçı için "konutu terk etmeme", Yüksel hakkında ise "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırılmıştı.

Bu arada, soruşturma aşamasında şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" uygulandığı öğrenilmişti.

24 Kasım 2025
24 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya'dan füze hamlesi geldi, Çin tepki gösterdiJaponya'dan füze hamlesi geldi, Çin tepki gösterdi
TBMM Başkanlığı duyurdu! Komisyon heyeti İmralı'ya gittiTBMM Başkanlığı duyurdu! Komisyon heyeti İmralı'ya gitti
Anahtar Kelimeler:
soruşturma Cihan Ekşioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.