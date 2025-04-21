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Çıkışlarıyla hükümeti öfkelendiren Bülent Arınç için çok konuşulacak CHP iddiası

Enver Aysever Türkiye'nin siyaset gündemine bomba gibi düşecek bir ifadede bulundu. Aysever'in iddiasına göre Bülent Arınç CHP'ye katılacak. Bunun da ötesinde Arınç'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak yedekte tutulduğu dahi iddialar arasında... İşte tüm detaylar!

Çıkışlarıyla hükümeti öfkelendiren Bülent Arınç için çok konuşulacak CHP iddiası
Doğukan Akbayır

Türkiye'nin siyasi gündemindeki hararet tam gaz devam ederken gündemi ters yüz edecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre AK Parti'nin kurucularından, eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç CHP'ye katılacak!

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ARINÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde 19 Mart'ta gözaltına alınarak devamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin yanlış olduğunu belirten Arınç, "Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmazlar" ifadelerini kullanmıştı.

"ARINÇ CHP'YE KATILIYOR"

Arınç hakkında yeni çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Enver Aysever'in kulis bilgisine göre, Bülent Arınç, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yakında katılacak.

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YEDEK CUMHURBAŞKANI ADAYI

Ayrıca Arınç'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak yedekte tutulduğu ya da İmamoğlu ile birlikte Türkiye’yi gezebileceği yönünde değerlendirmeler olduğunu belirten Aysever, "Çok uzun zamandan sonra Arınç'ın Türkiye'de yeni bir soluk olarak Özgür Özel'i gördüğü ve bu solukla da yeni bir siyasal iklimin olacağını düşündüğünü söylüyor"

'AKİL KİŞİ' DETAYI

Öte yandan Arınç'ın, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Özel'in CHP genel başkanı, kendisinin ise 'Akil kişi' olması gerektiği yönünde bir görüşü olduğu iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Bülent Arınç Özgür Özel CHP ak parti
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