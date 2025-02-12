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Çikolata neden köpekler için zehirlidir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
11.02.2025 20:17
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Köpekler, insanların en yakın dostu olarak kabul edilen canlılardan biridir. Köpekler de pek çok hayvanda görüldüğü gibi bazı besinlere karşı aşırı duyarlı olabilmektedir. Bu besinlerden biri birçok kişinin severek tükettiği çikolatadır. Çikolata normalde doğru miktarda tüketildiğinde yararları olan bir gıdadır. Ancak bu durum köpekler için geçerli değildir. Çünkü çikolata ve benzeri yiyecekler köpeklerin ölümüne sebebiyet verebilmektedir. Peki, çikolata neden köpekler için zehirlidir?

Çikolata neden köpekler için zehirlidir?

İçindekiler

  • Çikolata köpekler için zararlı mı?
  • Köpekler çikolata yiyebilir mi?
  • Çikolata neden köpekler için zehirlidir?

Köpeklerin hayatını ciddi şekilde tehdit eden birçok farklı besin vardır. Bu besinlerden biri çikolata olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevimli dostlarımızdan biri olan köpeklere doğru bir şekilde bakmak ve onları doğru bir şekilde beslemek, ömürlerini uzatmak açısından son derece önemlidir. Bu yüzden köpek bakan insanların onları beslerken bazı yiyeceklerden kesinlikle uzak durması gerekmektedir. Bu yiyeceklerin başında da çikolata gelmektedir.

Çikolata köpekler için zararlı mı?

Köpekler birçok kişi için son derece önemli olan canlılardan biridir. İnsanların hayatlarına giren ve karşılıksız sevgileri ile dikkat çeken köpeklerle alakalı bazı önemli bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu önemli bilgilerden biri beslenmedir. Köpekleri doyurmak için onlara özel olarak üretilen kuru mamalar verilmektedir. Ancak bazı köpek sahipleri köpeklerine ev yemekleri gibi farklı lezzetlerde sunabilmektedir.

Köpeklerin sağlıklı bir ömür sürebilmesinde doğru beslenmenin büyük bir rolü vardır. Köpeklere sarımsak, soğan gibi yiyeceklerin yanı sıra yağlı veya kızarmış besinlerin verilmemesine dikkat edilmelidir. Bu noktada şekerli gıdalar da ayrı bir önem kazanmaktadır. Köpeklere birçok kişi bir şey olmaz düşüncesiyle çikolata gibi tatlı besinler yedirebilmektedir. Çikolata, içerisinde yer alan teobromin maddesinden kaynaklı onlar için zehirleyici bir yiyecek türüdür. Çünkü bu madde kafein içeren bir maddedir. Genel olarak köpeklere çikolatanın yanı sıra kafein içeren yiyeceklerin de verilmemesi gerekmektedir.

Köpekler çikolata yiyebilir mi?

Köpeklerin asla yememesi gereken yiyeceklerden biri çikolatadır. Çikolata bünyesinde kafein etkisi yaratan teobromin isimli bir bileşen bulunmaktadır. Kakao bitkisinin tohum bölümlerinde bol miktarda bu maddeden vardır. Çikolata da aynı bitkinin tohum kısımlarından elde edildiği için köpeklerde zehirlenmeye yol açmaktadır. Genel olarak köpeklerde bu maddenin zehirleme oranı 300 miligram kadardır. Elbette bu oran köpeğin kilosuna göre farklılık gösterebilmektedir. Daha az kiloya sahip bir köpek daha az çikolata yiyerek de zehirlenebilmektedir. Risk oranı çikolatanın türüne göre de değişebilmektedir. Kakao miktarı daha fazla olan çikolatalar köpekler için daha riskli olabilmektedir.

Çikolata köpeklerde olduğu kadar kedilerin de yaşamını tehdit eden besinlerden biridir. Ancak zehirlenme oranı köpeklere nazaran daha azdır. Bununla birlikte kediler bu tarz besinlere karşı ilgili olmadığından onlarda ciddi bir risk durumu yoktur. Köpeklere içerisinde teobromin kimyasal bileşen bulunan hiçbir yiyeceğin verilmemesi gerekmektedir.

Çikolata neden köpekler için zehirlidir?

Çikolata köpeklere zarar veren ve hayatlarını kaybetmesine neden olan gıdalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle pasta gibi tatlı ürünlerinin içerisinde çikolata miktarı daha fazla olabilmektedir. Bir köpeğe pasta yedirmek, onun ciddi bir şekilde hastalanmasına ve hatta ölmesine yol açabilmektedir. Çikolata içinde yer alan teobromin maddesi, köpekler için son derece tehlikeli olan maddelerden biridir. Çikolata ve benzeri gıdaları yiyen köpeklerde zehirlenme durumu ortaya çıkabilmektedir.

Köpekler insanlara nazaran daha hassas bir yapıya sahiptir ve sindirim sistemleri bazı yiyecekleri sindiremeyebilmektedir. Bu durum onların rahatsız olmasına sebep olmaktadır. Çikolata içinde yer alan bu maddenin miktarı ne kadar artarsa köpekler o kadar hızlı bir şekilde olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Çikolatadan zehirlenen köpeklerde görülen genel belirtiler ise şöyledir:

  • Kalbin çok hızlı çarpması
  • Kusma durumu
  • İshal
  • Su içme isteğinde ciddi bir artış
  • Kalp yetmezliği
  • Huzursuzluk ve titreme nöbetleri
  • Hızlı nefes alıp verme
  • İç kanama
  • Kan basıncının düşmesi
  • Komaya girme durumu
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme çikolata köpek
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