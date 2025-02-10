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Çikolata neden mutluluk verir? Çikolatanın beynimize etkisi

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.02.2025 21:22
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Çikolata pek çok kişinin severek tükettiği yiyeceklerden biridir. Tatlı krizlerinde sıklıkla tercih edilen çikolata, tropik kakao ağacına ait olan çekirdeklerden elde edilmektedir. Günümüzde lezzetiyle öne çıkan birçok farklı çikolata çeşidi bulunmaktadır. Çikolata ile ilgili en bilinen gerçek, yendiği zaman insana mutluluk hissi vermesidir. Bu mutluluk duygusu, kişinin kendini daha da iyi hissetmesini sağlamaktadır. Peki, çikolata neden mutluluk verir, çikolatanın beynimize etkisi nedir?

Çikolata neden mutluluk verir? Çikolatanın beynimize etkisi

İçindekiler

  • Çikolata neden mutluluk verir?
  • Çikolatanın beynimize etkisi nedir?
  • Çikolatanın yararları nelerdir?

Kakao ağacının çekirdek olarak tabir edilen tohumları kullanılarak, çikolata denilen gıda yapılmaktadır. Enerji verici özelliği ile öne çıkan çikolata, tek başına tüketilebildiği gibi çeşitli tatlı yapımlarında da kullanılan bir gıda türüdür. Çikolatanın bünyesinde posa ile birlikte çinko, sodyum, magnezyum gibi çeşitli mineraller de bulunmaktadır. Çikolatanın dikkat çeken en temel özelliği ise yiyen insanda mutluluk hissi uyandırmasıdır.

Çikolata neden mutluluk verir?

Çikolatalar çeşidine göre farklı kakao oranlarına sahiptir. Kimi çikolatalardaki kakao miktarı fazlayken kimisinde ise daha az olmaktadır. Kakao oranı çok olan çikolataların tadı genellikte acı olurken, diğerleri ise daha tatlıdır. Günümüzde sütlü çikolata, beyaz çikolata, bitter çikolata, şekersiz çikolata gibi pek çok farklı çikolata türü mevcuttur. Bazı insanlar yalnızca sütlü çikolataları yiyerek mutlu olurken, bazıları ise bitter çikolata yiyerek kendilerini mutlu hissedebilmektedir.

Çikolata denildiğinde ilk akla gelen kelime “mutluluk” kelimesidir. Çünkü çikolata insanlara mutluluk veren yiyecek türleri arasında yer almaktadır. Çikolatanın mutluluk vermesinin altında yatan neden içerdiği bazı maddelerdir. Bu maddelerden biri uyarıcı özelliği ile öne çıkan, eser amin grubunda yer alan, merkezi sinir sistemi üzerinde çeşitli etkilere sahip olan feniletilamin maddesidir. Çikolata bünyesinde bulunan bu madde yenildiğinde insanın merkezi sinir sistemi uyarılmakta ve beyin bölgesinden “endorfin” olarak tabir edilen bir hormon türü salgılanmaktadır. Bu hormon türünün yanı sıra çikolata yenildiğinde “seratonin” olarak bilinen mutluluk hormonu da harekete geçmektedir.

Çikolatanın beynimize etkisi nedir?

Çikolatanın genel olarak insanları mutlu etmesinin sebebi, içinde yer alan feniletilamin maddesinden kaynaklıdır. Bu madde uyarıcı bir nitelik taşıdığından vücuda girdiğinde merkezi sinir sistemini etkilemekte ve ardından beyne geçiş yapmaktadır. Bu durum beyinde yer alan endorfin hormonunun salınmasına neden olmaktadır. İnsanın kendini iyi hissedebilmesi için bu hormonu salgılaması gerekmektedir.

Çikolata yenildiğinde ayrıca mutluluk hormonu olarak tanımlanan seratonin hormonu da harekete geçtiğinden kişi kendini çok daha iyi hissetmekte ve mutlu olmaktadır. Çikolata içerisinde fenilatilamin maddesinin yanı sıra beyin üzerinde etki yapan kafein, tiramin gibi maddelerde mevcuttur.

Çikolatanın yararları nelerdir?

Çikolata insanların kendini daha sakin, daha iyi ve daha huzurlu hissetmesini sağlayan önemli gıdalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerdiği maddelerden dolayı küçük bir parçası tüketildiğinde dahi mutluluk hormonu salgılanmaya başlamaktadır.

Çikolatanın ömrü uzattığı ve kalp ile alakalı felç, kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarının görülme olasılığını düşürdüğü bilinmektedir. Çikolata içinde ayrıca B vitamini, E vitamini gibi çeşitli vitamin türlerinin yanı sıra magnezyum, sodyum, potasyum gibi birbirinden farklı mineraller de bulunur. Zengin bir içeriğe sahip olduğundan mutluluk hazzı dışında başka yararları da vardır. Bu bağlamda çikolatanın faydaları şu şekildedir:

  • Kişiye enerji vererek, zinde kalmasını sağlar. Ayrıca tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.
  • İçerisinde bulunan ve acı bir alkaloid olarak bilinen theobromine maddesi, öksürük gibi rahatsız edici problemlerin giderilmesine yardımcı olur.
  • Beyinde salınan seratonin hormonunu tetikleyerek, kişinin daha iyi hissetmesini sağlar.
  • Bünyesinde çok miktarda antioksidan vardır. Bu özelliğinden kaynaklı kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.
  • Mineraller yönünden zengin bir içeriğe sahip olan çikolata, kanser gibi hastalıklara karşı da koruyucudur.
  • Stresi azaltıcı etkisinden kaynaklı insanın daha sakin ve dingin olmasını sağlamaktadır.
  • Çikolata türlerinden biri olan bitter çikolata aşırıya kaçmadan tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olmaktadır.
  • Zekâ ve hafıza üzerinde olumlu etkileri vardır.
Anahtar Kelimeler:
çikolata mutluluk
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