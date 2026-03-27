Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu sona eriyor

Kış boyunca tamamen donan göl yüzeyinde yapılan atlı kızak turları, havaların ısınmasıyla birlikte güvenlik nedeniyle durdurulmaya başlanıyor. Bölgedeki işletmeciler, buz kalınlığının incelmesi ve erime sürecinin başlamasıyla sezonu kapatma kararı aldı.

Atlı Kızakçı Kurtuluş Kılış, atlı kızakla son turu yaptığını söyleyerek, "Bugün itibariyle son turumuzu yaptık. Artık atlı kızak sezonu bitti. Çıldır gölü son demlerini oynuyor, birkaç gün içerisinde göl çözülmeye başlanacak ve üzerine çıkılamayacak. Biz de tecrübemize dayanarak gölün üzerine ne zaman çıkılıp çıkılmayacağını biliyoruz. Artık bugün son gün ve at ve kızaklarımızı göl üzerinde çıkartıp sezonu noktalayacağız. Artık önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz. Atımız Destan ile de vedalaştık. Destan'da 6-7 ay dinlenecek, ta ki kışa kadar'' dedi.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ziyaretçiler donmuş göl üzerinde atlı kızaklarla gezintiye çıkarak eşsiz manzaraların tadını çıkarıyordu. Özellikle gün batımında yapılan turlar, kartpostallık görüntüler oluşturuyordu.

