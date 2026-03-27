Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu sona eriyor

Doğu Anadolu'nun en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu sona eriyor.

Kış boyunca tamamen donan göl yüzeyinde yapılan atlı kızak turları, havaların ısınmasıyla birlikte güvenlik nedeniyle durdurulmaya başlanıyor. Bölgedeki işletmeciler, buz kalınlığının incelmesi ve erime sürecinin başlamasıyla sezonu kapatma kararı aldı.

Atlı Kızakçı Kurtuluş Kılış, atlı kızakla son turu yaptığını söyleyerek, "Bugün itibariyle son turumuzu yaptık. Artık atlı kızak sezonu bitti. Çıldır gölü son demlerini oynuyor, birkaç gün içerisinde göl çözülmeye başlanacak ve üzerine çıkılamayacak. Biz de tecrübemize dayanarak gölün üzerine ne zaman çıkılıp çıkılmayacağını biliyoruz. Artık bugün son gün ve at ve kızaklarımızı göl üzerinde çıkartıp sezonu noktalayacağız. Artık önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz. Atımız Destan ile de vedalaştık. Destan'da 6-7 ay dinlenecek, ta ki kışa kadar'' dedi.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ziyaretçiler donmuş göl üzerinde atlı kızaklarla gezintiye çıkarak eşsiz manzaraların tadını çıkarıyordu. Özellikle gün batımında yapılan turlar, kartpostallık görüntüler oluşturuyordu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antakya’da iş yeri alevlere teslim olduAntakya’da iş yeri alevlere teslim oldu
Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çektiBir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti

En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

