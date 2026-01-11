HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı başladı

Çıldır Gölü’nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı.

Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı başladı

Çıldır Gölü’nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20’lere kadar düştüğü bölgede yüzeyi buzla kaplanan gölde atlı kızak seferleri de önceki yıllara oranla geç de olsa başladı.

Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı başladı 1

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeyindeki donma gecikti. Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi tamamen dondu. Bu yıl donma olayının geç başladığı göl yüzeyinde buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.

ATLI KIZAK SEFERLERİ BAŞLADI

Bu yıl donma olayının geç başladığını söyleyen atlı kızakçı Ufuk Ada, "Atlı kızak heyecanı başladı. Tüm yerli ve yabancı turistleri atlı kızağa ve sarı balığın tadını tatmaya Atalay’ın yerine davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi Çıldır Gölü buz tuttu. Şubat ayında da festivalimiz var. Dünyanın dört bir yanından herkesi bekliyoruz" dedi.

Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı başladı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandıElazığ’da 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Adana güne yağmurlu başladıAdana güne yağmurlu başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Göle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.