Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı başladı

Çıldır Gölü’nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20’lere kadar düştüğü bölgede yüzeyi buzla kaplanan gölde atlı kızak seferleri de önceki yıllara oranla geç de olsa başladı.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeyindeki donma gecikti. Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi tamamen dondu. Bu yıl donma olayının geç başladığı göl yüzeyinde buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.

ATLI KIZAK SEFERLERİ BAŞLADI

Bu yıl donma olayının geç başladığını söyleyen atlı kızakçı Ufuk Ada, "Atlı kızak heyecanı başladı. Tüm yerli ve yabancı turistleri atlı kızağa ve sarı balığın tadını tatmaya Atalay’ın yerine davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi Çıldır Gölü buz tuttu. Şubat ayında da festivalimiz var. Dünyanın dört bir yanından herkesi bekliyoruz" dedi.

