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  4. Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 12:16
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Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırınca okullar tatil edildi. Soğuk havanın etkisi henüz geçmemişken AKOM'dan öğle saatleri için yeni bir uyarı geldi. Öte yandan dün yağan kar bugün buzlanmaya neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli." ikazında bulundu.

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkisini artırması beklendiğini açıkladı.

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AKOM DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’da dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. AKOM’un değerlendirmelerine göre, dün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan karla karışık yağmur ve kar yağışı, gece boyunca molalarla devam etti. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde 1 derece ve altına gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte, kuzey ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri sürüyor. Kuzey bölgelerde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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BUZLANMA TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul’da Şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek. Özellikle Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte, hava şartlarının mevsim normallerine yaklaşması öngörülüyor. Yetkililer, hava şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve don olaylarına karşı tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı. AKOM ve BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) verileri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak, buzlanma ve ulaşım aksaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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İMAMOĞLU 'KESİNLİKLE TRAFİĞE ÇIKMAYIN' DİYEREK UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Buzlanmaya dikkat çeken İmamoğlu, "kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli." dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı ise şu şekilde;

Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.

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📌11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız
📌Solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor
📌Evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz.
📌520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz
📌Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz
📌Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul AKOM kar
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