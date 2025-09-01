Ciltte aniden çıkan kaşıntı neden olur? Ani kaşıntının sebepleri

Sinir uçlarının bağışıklık tepkimeleri ile ilişkili olarak kimyasal histamin ile uyarılması sonucunda vücudun herhangi bir bölgesinde kaşınma hissi meydana gelebilir. Kontrol etmesi zor hatta bazen imkansız olan, tahriş edici ve günlük hayatın kalitesini düşürücü etkileri bulunan kaşınma hissi birçok farklı nedene bağlı olarak kalıcı ya da geçici şekilde yaşanabilmektedir. Ciltte yaşanan kaşıntı durumu bağlı olduğu sebebe göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanarak tedavi edilebilmektedir.
Kaşıntı ile başlayan tepkimeler bazen kızarıklıklara hatta yaralara da yol açabilmektedir. Alerjik reaksiyonlar ya da farklı çevresel etkenler nedeni ile kaşıntı hissi oluşabilir. Uzun süreli kaşıntı durumunda mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Çünkü cilt sorunları başka bazı iç hastalıklarının belirtisi olarak da görülebilmektedir.
Ciltte aniden çıkan kaşıntı neden olur?
Ciltte hissedilen kısa ya da uzun süreli kaşındılar farklı ilaçlara, polene, yiyecek ya da içeceklere karşı olan alerjilerden, sedef ya da egzama ve benzeri cilt hastalıklarından kaynaklı olarak da görülebilmektedir. Genel olarak kaşıntıya neden olan ve belirti olarak ortaya çıkan hastalıklardan bazıları şu şekildedir:
- Şeker hastalığı, diyabet
- Alerjiler
- Nöroloji problemleri
- Kansızlık anemi
- Vücutta enfeksiyon oluşması
- Hamilelik süreci
- Anksiyete
- Depresyon
- Stres ve kaygı bozukluğu
- Lenfoma ya da lösemi gibi kanser türleri
- Egzama
- Dermatit
- Çeşitli kan hastalıkları ve kanser türleri
- Böbrek hastalıkları
- Tiroid hastalıkları
- Karaciğer sorunları
- Çeşitli iç hastalıkları
- Sedef
Ani kaşıntının sebepleri nelerdir?
Genel olarak gece geç saatlerde ve uyku sürecinden hemen önce kendini daha çok gösteren kaşıntı durumuna neden olan birçok neden olabilmektedir. Kaynağı bir hastalık olması dışında kaşıntının diğer bazı sebepleri şunlardır:
- Böcek ısırmaları
- Gıda alerjileri
- Polen alerjisi
- Bazı ilaçların içeriklerinde yer alan maddelere olan alerjiler
- Hormonal değişiklikler
- Sedef ya da egzama ve benzeri cilt problemleri
- Güneş ışınlarına aşırı maruz kalma durumu
- Çeşitli kan hastalıkları
- Bazı kanser türleri
- Kozmetik ürünlerden kaynaklı olarak meydana gelen cilt tahrişleri
- Sinir sistemi problemleri
Daha çok geceleri meydana gelen kaşıntı durumuna neden olan bazı olasılıklar ise şunlardır:
- Vücut sıcaklığının gece düzenlenmesi ve kan akışındaki artışta etkili olması kaşıntıya neden olabilir.
- Otoimmün problemler nedeniyle kaşıntı görülebilir. Bağışıklık sistemi bu tür durumlarda sağlıklı hücrelere saldırarak kaşıntı ya da iltihaplanma gibi durumlara yol açabilmektedir.
- Özellikle gece görülen kaşıntı gece geç saatlerde vücudun nem kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.
- Nem ve hava sıcaklığı da kaşıntıya neden olabilmektedir.
- Hamilelik ve diğer hormonal değişiklikler özellikle kadınlarda kaşıntı nedeni olarak kabul edilmektedir.
Kaşıntıya iyi geldiği bilinen bazı durumlar şunlardır:
- Karbonatlı su ile kaşınan bölgeyi yıkamak
- Ciltte kaşıntı hissedilen bölgeye buz torbası ya da ıslak ve temiz bir bez uygulamak
- Kokusuz losyonlar tercih etmek
- Aloe vera jeli ya da vazelin kullanmak
- Oral antihistaminikler almak
- Kaşınan bölgeye hafif baskı uygulayarak kaşıntı hissini gidermek
- Omega 3, çinko, demir, A vitamini, B 12 vitamini gibi çeşitli vitamin ve mineral takviyeleri kullanmak