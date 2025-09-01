Ciltte aniden çıkan kaşıntı neden olur? Ani kaşıntının sebepleri

Sinir uçlarının bağışıklık tepkimeleri ile ilişkili olarak kimyasal histamin ile uyarılması sonucunda vücudun herhangi bir bölgesinde kaşınma hissi meydana gelebilir. Kontrol etmesi zor hatta bazen imkansız olan, tahriş edici ve günlük hayatın kalitesini düşürücü etkileri bulunan kaşınma hissi birçok farklı nedene bağlı olarak kalıcı ya da geçici şekilde yaşanabilmektedir. Ciltte yaşanan kaşıntı durumu bağlı olduğu sebebe göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanarak tedavi edilebilmektedir.

Kaşıntı ile başlayan tepkimeler bazen kızarıklıklara hatta yaralara da yol açabilmektedir. Alerjik reaksiyonlar ya da farklı çevresel etkenler nedeni ile kaşıntı hissi oluşabilir. Uzun süreli kaşıntı durumunda mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Çünkü cilt sorunları başka bazı iç hastalıklarının belirtisi olarak da görülebilmektedir.

Ciltte aniden çıkan kaşıntı neden olur?

Ciltte hissedilen kısa ya da uzun süreli kaşındılar farklı ilaçlara, polene, yiyecek ya da içeceklere karşı olan alerjilerden, sedef ya da egzama ve benzeri cilt hastalıklarından kaynaklı olarak da görülebilmektedir. Genel olarak kaşıntıya neden olan ve belirti olarak ortaya çıkan hastalıklardan bazıları şu şekildedir:

Şeker hastalığı, diyabet

Alerjiler

Nöroloji problemleri

Kansızlık anemi

Vücutta enfeksiyon oluşması

Hamilelik süreci

Anksiyete

Depresyon

Stres ve kaygı bozukluğu

Lenfoma ya da lösemi gibi kanser türleri

Egzama

Dermatit

Çeşitli kan hastalıkları ve kanser türleri

Böbrek hastalıkları

Tiroid hastalıkları

Karaciğer sorunları

Çeşitli iç hastalıkları

Sedef

Ani kaşıntının sebepleri nelerdir?

Genel olarak gece geç saatlerde ve uyku sürecinden hemen önce kendini daha çok gösteren kaşıntı durumuna neden olan birçok neden olabilmektedir. Kaynağı bir hastalık olması dışında kaşıntının diğer bazı sebepleri şunlardır:

Böcek ısırmaları

Gıda alerjileri

Polen alerjisi

Bazı ilaçların içeriklerinde yer alan maddelere olan alerjiler

Hormonal değişiklikler

Sedef ya da egzama ve benzeri cilt problemleri

Güneş ışınlarına aşırı maruz kalma durumu

Çeşitli kan hastalıkları

Bazı kanser türleri

Kozmetik ürünlerden kaynaklı olarak meydana gelen cilt tahrişleri

Sinir sistemi problemleri

Daha çok geceleri meydana gelen kaşıntı durumuna neden olan bazı olasılıklar ise şunlardır:

Vücut sıcaklığının gece düzenlenmesi ve kan akışındaki artışta etkili olması kaşıntıya neden olabilir.

Otoimmün problemler nedeniyle kaşıntı görülebilir. Bağışıklık sistemi bu tür durumlarda sağlıklı hücrelere saldırarak kaşıntı ya da iltihaplanma gibi durumlara yol açabilmektedir.

Özellikle gece görülen kaşıntı gece geç saatlerde vücudun nem kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.

Nem ve hava sıcaklığı da kaşıntıya neden olabilmektedir.

Hamilelik ve diğer hormonal değişiklikler özellikle kadınlarda kaşıntı nedeni olarak kabul edilmektedir.

Kaşıntıya iyi geldiği bilinen bazı durumlar şunlardır: