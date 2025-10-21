HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Cilveli rampacı: "15 dakikalığına meşhur etti" Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı! Video sosyal medyada gündem oldu

İçerik devam ediyor

Antalya Havalimanı’nda görev yapan apron işçisi Mustafa Arslan, bagaj yüklemesi sırasında sergilediği sempatik ve neşeli tavırlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, Arslan’ın pozitif enerjisi büyük beğeni topladı. “Cilveli rampacı” lakabıyla tanınan Arslan, görüntülerin yayılmasının ardından binlerce kişi tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Antalya Havalimanı’nda bagaj yüklemesi sırasında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken apron işçisi Mustafa Arslan’ın görüntüleri, bir turistin sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Cilveli rampacı: "15 dakikalığına meşhur etti" Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı! Video sosyal medyada gündem oldu 1

CİLVELİ RAMPACI

Arslan, "Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış. Hani derler ya insanlar 15 dakikalığına meşhur olacak, bizi de 15 dakikalığına meşhur etti" şeklinde konuştu. Arslan olayın ardından sosyal medya hesabının ismini de cilveli rampacı olarak değiştirdi.

Cilveli rampacı: "15 dakikalığına meşhur etti" Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı! Video sosyal medyada gündem oldu 2

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Antalya Havalimanı’nda TGS Yer Hizmetleri şirketinde görev yapan 37 yaşındaki ramp işçisi Mustafa Arslan, bagaj yüklemesi sırasında sergilediği sempatik hareketlerle bir yolcunun ilgisini çekti. Almanya’ya yapılan uçuşta valizleri özenle yerleştiren Arslan’ın neşeli tavırları, uçak içerisindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede on binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve milyonlarca kez izlendi.

Cilveli rampacı: "15 dakikalığına meşhur etti" Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı! Video sosyal medyada gündem oldu 3

"ASIL ANIYI HANIMEFENDİ BİZE BIRAKMIŞ"

Videonun yayılmasıyla telefonlarının susmadığını söyleyen Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "7 yıldır havalimanında valiz atma görevlisiyim. Evliyim, dört çocuk babasıyım. İşimi severek memnuniyetle yapıyorum. Videonun çekildiği gün yine her zamanki gibi çalışıyorduk. Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Güler yüzlülükle, neşeyle çalıştım. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış. Gece vardiyadan çıktım, sabah telefonum çalmaya başladı. Öğlene kadar yaklaşık bin çağrı oldu. İnternete baktığımda videonun viral olduğunu gördüm, çok sevindim."

Cilveli rampacı: "15 dakikalığına meşhur etti" Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı! Video sosyal medyada gündem oldu 4

"15 DAKİKALIĞINA MEŞHUR ETTİ"

Kendisini bir anda ülke gündeminde bulduğunu dile getiren Arslan, "Hani derler ya insanlar 15 dakikalığına meşhur olacak, bizi de 15 dakikalığına meşhur etti. Çok memnunum, çok güzel yorumlar aldık. İşimiz çok zor, ağır ama severek yaptığım için kolay geliyor. Arkadaşlarım da beni güler yüzlü, neşeli biri olarak tanır. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim" dedi.

Cilveli rampacı: "15 dakikalığına meşhur etti" Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı! Video sosyal medyada gündem oldu 5
Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da düğünde havaya ateş eden 4 şahıs gözaltına alındıŞanlıurfa’da düğünde havaya ateş eden 4 şahıs gözaltına alındı
Mardin’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralıMardin’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Sosyal medya fenomeni antalya havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.