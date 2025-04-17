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Çin: AB ile çok taraflı ticaret sistemini koruyacağız

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile çok taraflı ticaret sistemini koruyacaklarını açıkladı.

Çin: AB ile çok taraflı ticaret sistemini koruyacağız

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, bugünkü basın toplantısında, Çin'in Avrupa Birliği (AB) ile Dünya Ticaret Örgütü'nü (DTÖ) merkez alan ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini korumaya hazır olduğunu belirtti.

"EKONOMİK VE TİCARİ MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Sözcü He, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin bağımsızlığı ile istikrarının, dünya ekonomisine daha fazla öngörülebilirlik ve olumlu katkı sağlamasının beklendiğini vurguladı. He, Ticaret Bakanlığı’nın ABD'de ile temas halinde olduğunu kaydederek, ekonomik ve ticari alanda müzakerelere açık bir tutum sergilediklerini söyledi.

'SAYGI' VURGUSU

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD’ye uyguladığı baskı ve tehdidi durdurma çağrısında bulunarak iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların karşılıklı saygı temelinde ve eşitliğe dayalı diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini de aktardı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Avrupa Birliği ticaret
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