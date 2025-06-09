Çin, ASEAN ve Doğu Asya Zirvesi’nde ortak konuları masaya yatıracak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong başkanlığındaki Çin heyeti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) + Çin, Japonya, Güney Kore Yüksek Düzey Yetkililer Toplantısı, Doğu Asya Zirvesi (EAS) Yüksek Düzey Yetkililer Toplantısı ve ASEAN Bölgesel Forumu (ARF) Yüksek Düzey Yetkililer Toplantısı’na katılacak.

Söz konusu toplantılar, ASEAN dönem başkanlığını yürüten Malezya tarafından 10-11 Haziran tarihlerinde Penang kentinde düzenlenecek.

Sözcü Lin, toplantılarda tarafların ‘kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik’ teması çerçevesinde mevcut mekanizmalar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel ile uluslararası ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Lin ayrıca, Çin’in toplantılar vesilesiyle diğer katılımcı taraflarla derinlemesine temaslarda bulunarak karşılıklı anlayış ve iş birliğini artırmayı, böylece bölgesel kalkınmaya daha fazla yapıcı katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.