Çin'de ‘Chikungunya’ paniği! Vakalar arttı, acil durum ilan edildi: Bu belirtiler görülüyor

Çin'de artan ‘Chikungunya’ ateşi vakaları nedeniyle 3'üncü seviye ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan edildi. Jiangmen'da 19 Eylül'e kadar bin 714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği belirtildi. Hastalık sivrisineklerden bulaşıyor ve ateş ile eklem ağrılarıyla kendini gösteriyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jiangmen şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı ‘Chikungunya’ ateşi vaka sayısı bin 714'e yükseldi. Bölgede sağlık otoritelerinin, salgın nedeniyle 3'üncü seviye ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan ettiği bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Jiangmen'da 19 Eylül'e dek bin 714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği belirtildi.

İŞTE GÖRÜLEN BELİRTİLER

Sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı ‘Chikungunya’, ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteriyor. Hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Kaynak: DHA

